Quartalsbilanzen von Paris bis Chicago treffen auf frische US-Daten - dieser Donnerstag hat es in sich.Am Donnerstag kommen Berichtssaison und Konjunkturdaten zusammen. In Europa stehen am Morgen der Q3-Produktionsbericht von TotalEnergies und der Q1-Umsatz von Pernod Ricard an. Am Nachmittag legen in den USA die Bank of New York Mellon und Abbott Laboratories ihre Q3-Zahlen vor, am späten Abend folgen Alcoa und United Airlines. Den stärksten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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