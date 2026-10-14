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Markus Weingran
14.10.2026 15:27 Uhr
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Das Silber Komplettpaket: ASML: Warnsignal? | SAP: Ausbruch? | Lufthansa: Abstufung!

ASML verfehlt beim Umsatz die Erwartungen, aber liefert sonst starke Zahlen und erhöht die Prognose. Allerdings nicht das obere Ende des Ausblicks, sondern nur das untere Ende der Spanne. Hat ASML sein Zenit erreicht?Silber-Fieber! So sind Anleger gut aufgestellt Der Silberpreis hat gerade einen schweren Stand an den Märkten. Ist das genau der richtige Zeitpunkt, um wieder auf einen anziehenden Preis für das glänzende Metall zu setzen? Wie sollten Anleger dabei vorgehen? Direkt in Silber investieren oder lieber auf Minenaktien setzen? Etablierte Produzenten oder kleine Unternehmen, die vor dem großen Durchbruch stehen? Die Unterschiede sind gewaltig - und nicht immer sind die bekanntesten …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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