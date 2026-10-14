Das Silber Komplettpaket: ASML: Warnsignal? | SAP: Ausbruch? | Lufthansa: Abstufung!

ASML verfehlt beim Umsatz die Erwartungen, aber liefert sonst starke Zahlen und erhöht die Prognose. Allerdings nicht das obere Ende des Ausblicks, sondern nur das untere Ende der Spanne. Hat ASML sein Zenit erreicht?Silber-Fieber! So sind Anleger gut aufgestellt Der Silberpreis hat gerade einen schweren Stand an den Märkten. Ist das genau der richtige Zeitpunkt, um wieder auf einen anziehenden Preis für das glänzende Metall zu setzen? Wie sollten Anleger dabei vorgehen? Direkt in Silber investieren oder lieber auf Minenaktien setzen? Etablierte Produzenten oder kleine Unternehmen, die vor dem großen Durchbruch stehen? Die Unterschiede sind gewaltig - und nicht immer sind die bekanntesten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran