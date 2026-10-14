Altdorf (ots) -Am Samstag, 17. Oktober 2026, um 15 Uhr, findet im Uristier-Saal in Altdorf UR die Verleihungsfeier für Fredy Reichmuth statt.Der Volksmusiker Fredy Reichmuth zählt zu den vielseitigsten Musikanten unseres Landes. Als Meister auf dem Akkordeon, dem Schwyzerörgeli, dem Klavier und der Blockflöte musiziert er in unterschiedlichsten Formationen. Mit grossem Engagement fördert er zudem den musikalischen Nachwuchs. Darüber hinaus gehört er zu den wenigen Solopianisten, die Ländlermusik auf dem Klavier authentisch und virtuos interpretieren.Fredy Reichmuth (*12. Juni 1966) wuchs als jüngstes von sechs Kindern in einer musikalischen Familie auf. Bereits sein Vater war ein begnadeter Schwyzerörgeler. In der zweiten Klasse erhielt Fredy Blockflötenunterricht - ein Instrument, das er bis heute mit Freude spielt. Seit 2016 lebt er in Erstfeld UR. Von dort aus erreicht er seine wichtigsten Unterrichtsorte Gurtnellen, Schattdorf, Silenen, Altdorf und Flüelen in weniger als zwanzig Minuten.Neben seiner Unterrichtstätigkeit und seinen Solo-Piano-Auftritten ist Fredy Reichmuth in zahlreichen Formationen aktiv. Dazu gehören das Handorgelduo Sigi und Fredy Reichmuth, die Kapelle Bühler-Fischer, das Trio Fredy Reichmuth, das Handorgelduo Churz-Lätz, das Flügeltrio Reichmuth-Suter-Gmür, das Dani Häusler Komplott und das Heirassa Revival.Die festliche Verleihungsfeier verspricht musikalische Höhepunkte und besondere Begegnungen. Gemeinsam mit zahlreichen Grössen der Schweizer Volksmusik wird Fredy Reichmuth eigene Kompositionen und ausgewählte Ländlermusiktitel präsentieren. Mit dabei sind Dani Häusler, Franz Bühler, Beat Fischer, Fränggi Gehrig, Ueli Stump, Dominik Lendi, Silja Reichmuth (Tochter von Fredy Reichmuth), Edy Wallimann, Sepp Wipfli, Urs Baumann, Sepp Huber, Sigi Reichmuth, Fabio Stalder, Adi Laimbacher, Philipp Laimbacher und Martin Deck.Die einleitenden Worte spricht Walter Näf, Präsident des Goldenen Violinschlüssels. Sepp Wipfli aus Erstfeld UR hält die Laudatio, während Regierungsrat Georg Simmen die Grussworte des Kantons Uri überbringt. Die Auszeichnung wird Fredy Reichmuth von Nadja Räss, der Violinschlüsselträgerin des Vorjahres, überreicht.Die Verleihungsfeier und das anschliessende Festbankett sind ausschliesslich geladenen Gästen vorbehalten. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich willkommen.Pressekontakt:Verein Goldener Violinschlüssel, 8000 Zürichwww.goldenerviolinschluessel.chPräsident: Walter Näf, Natel 0795427610, E-Mail goldenerviolinschluessel@bluewin.chMedien: Martin Sebastian, Natel 0792088563, E-Mail info@alpenrosen.chViolinschlüsselträger 2026: Fredy Reichmuth, Telefon 0793151057, E-Mail f.reichmuth@gmx.netOriginal-Content von: Verein Goldener Violinschlüssel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003973/100942922