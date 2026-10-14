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Dow Jones News
14.10.2026 15:45 Uhr
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MÄRKTE USA/Inflationsdaten sorgen für Stimmungsdämpfer - BoA sehr schwach

DJ MÄRKTE USA/Inflationsdaten sorgen für Stimmungsdämpfer - BoA sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Einen Tick höher als erwartet ausgefallene Verbraucherpreise trüben noch vor Handelsbeginn am Mittwoch an der Wall Street die Stimmung. Die Futures der großen Aktienindizes deuten nun auf eine leichtere Starttendenz hin, passend dazu springen am Anleihemarkt die Renditen massiv nach oben. Die Zehnjahresrendite schießt von zuvor 5,20 auf 5,33 Prozent hoch und liegt damit wieder knapp unter dem jüngsten Hoch. Am Zinsterminmarkt schnellt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank am 28. Oktober von gut 20 auf 47 Prozent nach oben. Der Dollar wertet stark auf, der Euro fällt auf 1,1135 Dollar zurück von zuvor etwa 1,1190.

Die Jahresinflationsrate erreichte im September 3,7 Prozent, in der Kernrate 2,6 Prozent. Ökonomen hatten erwartet, dass die Jahresinflationsrate auf 3,6 von 3,4 Prozent im Vormonat steigen würde, die Kernrate auf 2,5 von 2,4 Prozent.

Von den Ölpreisen kommen kaum Impulse, hier tut sich insgesamt wenig. Am Vortag waren sie zunächst stark gefallen, hatten dann aber im Tagesverlauf das Minus fast komplett wieder wettgemacht. Huthi-Milizen aus dem Jemen haben ein Gebäude am Hauptsitz des saudischen Ölkonzerns Aramco angegriffen, dazu gibt es Berichte über Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Dies halte die geopolitische Risikoprämie beim Öl weiter hoch, sagen Marktteilnehmer. Die Internationale Energieagentur erklärte derweil, dass das weltweite Dieselangebot voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr knapp bleiben werde.

Ein positiver Impuls für die Halbleiterbranche kommt von ASML, geht aber angesichts des Anstiegs der Marktzinsen unter, zumal Technologieaktien als besonders zinsempfindlich gelten. Der niederländische Chipmaschinenlieferant hat die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr wegen der starken KI-Nachfrage angehoben. Vorbörslich zeigen sich Halbleiteraktien wie AMD, Intel, Nvidia oder Broadcom 1 bis 2 Prozent schwächer.

Bank of America (BoA) geben auf Nasdaq.com um fast 8 Prozent nach, belastet von gleich zwei negativen Neuigkeiten. Zum einen haben Aufsichtsbehörden gegen die Bank eine Strafe von 1,2 Milliarden Dollar verhängt, weil das Geldhaus unzureichende Systeme zur Überwachung und Meldung möglicher Finanzverbrechen unterhielt. Zum anderen kommen die Quartalszahlen der Bank schlecht an. Das Ergebnis verfehlte die Analystenerwartungen, ebenso die Einnahmen.

Morgan Stanley hat dagegen im dritten Quartal die Gewinnerwartung der Analysten übertroffen. Der Kurs gibt dennoch um 2,2 Prozent nach.

Blackrock werden nach Vorlage von Quartalszahlen um 4,6 Prozent nach oben genommen. Hier ist der Gewinn besser ausgefallen als im Konsens prognostiziert.

Accenture verbessern sich um gut 2 Prozent. Das IT-Unternehmen hat Wachstumsziele bis zum Geschäftsjahr 2029 vorgestellt, die die Markterwartungen übertreffen. State Street sacken nach Veröffentlichung der Quartalszahlen, die durchwachsen ausgefallen sind, um über 8 Prozent ab.

Bei den Nebenwerten schießen Liquidia um über 38 Prozent nach oben. Das Biopharmaunternehmen hat zugestimmt, 381 Millionen Dollar zu zahlen, um alle laufenden Rechtsstreitigkeiten mit United Therapeutics beizulegen. United Therapeutics liegen knapp im Minus. Enovix verteuern sich um 7,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag über 100.000 Drohnenbatterien erhalten hat. 

US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,95 +0,15    4,95      4,77 
5 Jahre       5,15 +0,14    5,15      4,98 
10 Jahre      5,33 +0,11    5,33      5,19 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:10 
EUR/USD      1,1119  -0,7  -0,0079     1,1198   1,1194 
EUR/JPY      176,66  -0,3  -0,5900     177,25  177,2800 
EUR/CHF      0,9312  -0,1  -0,0010     0,9322   0,9319 
EUR/GBP      0,8428  -0,2  -0,0019     0,8447   0,8449 
USD/JPY      158,86  +0,4   0,5700     158,29  158,3600 
GBP/USD      1,3191  -0,5  -0,0061     1,3252   1,3246 
USD/CNY      6,6926  -0,0  -0,0011     6,6937   6,6937 
USD/CNH      6,6994  +0,1   0,0078     6,6916   6,6922 
AUS/USD      0,6963  -0,2  -0,0017      0,698   0,6981 
Bitcoin/USD  82.651,03  -0,8  -702,29    83.353,32 83.434,56 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     95,48  +1,4    1,34      94,14 
Brent/ICE     105,83  +0,1    0,14     105,69 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.086,78  -1,7   -69,97    4.156,75 
Silber       56,90  -4,3   -2,54      59,44 
Platin     1.632,60  -1,8   -30,75    1.663,35 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

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October 14, 2026 09:13 ET (13:13 GMT)

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