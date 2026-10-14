Mit einer neuen Studie über sich selbst verbreitende KI-Agenten befeuert Anthropic erneut die Angst vor der unkontrollierbaren Killer-KI. Allmählich nervt die Masche, findet unser Autor. KI-Agenten, die sich wie "digitale Schleimpilze" durch das Internet verbreiten. Autonome Sprachmodelle, die sich selbst replizieren, und smarte Heizkörperthermostate und Leuchtmittel, aber auch Video-Türklingeln, vernetzte Haushaltsgeräte oder Smart-Speaker befallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n