Herr Führer, was spricht aktuell für Investments in Small- und Midcaps, wo doch alle auf Big Tech fokussiert sind? - Franz Führer: Gerade weil zurzeit so viel Kapital in wenige große Tech-Werte fließt, lohnt sich der Blick auf die Nebenwerte besonders. Small- und Mid-Caps reduzieren das Klumpenrisiko im Portfolio, sie diversifizieren über verschiedene Branchen hinweg und sind gegenüber Large Caps historisch deutlich unterbewertet. In den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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