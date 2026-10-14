Anbieter werden in Kürze in der Lage sein, Co-Marketing-Kampagnen wie beispielsweise Cashback für ihre Zahlungsmethode in der Xsolla Pay Station direkt über ihr Konto zu starten

Xsolla, ein weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen, hat heute Pläne für "Co-Marketing-Kampagnen" vorgestellt ein in Kürze verfügbares Self-Service-Tool im Xsolla Business Account für Zahlungsanbieter, mit dem diese Marketingkampagnen direkt mit Videospielentwicklern initiieren und verwalten können. Xsolla wird das Tool auf der Money20/20 USA in Las Vegas vom 18. bis 21. Oktober 2026 im Konferenzraum Veronese 2505 vorstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261013383824/de/

Graphic: Xsolla

Videospiele generieren erhebliche Verbraucherausgaben, doch Zahlungsanbieter, die einen Großteil dieser Zahlungen abwickeln, hatten bislang nur begrenzte Möglichkeiten, an den damit verbundenen Marketing- und Kundenbindungsmaßnahmen teilzunehmen. Mit Zugang zu mehr als 1.500 Videospielentwicklern und deren Spielern wird Xsolla Zahlungsanbietern dabei helfen, Zahlungsdaten durch Co-Marketing-Kampagnen in direkte Marketingpartnerschaften umzuwandeln.

Die neue Funktion, die direkt im "Xsolla Business Account for Payment Providers" verfügbar ist, bietet Anbietern Einblick in die Leistung ihrer Zahlungsmethoden in verschiedenen Videospielen und unterstützt sie dabei, Chancen zu erkennen und über einen optimierten Kampagnenprozess mit Entwicklern zusammenzuarbeiten.

Co-Marketing-Kampagnen werden in vier Schritten durchgeführt, die alle innerhalb des Xsolla-Business-Kontos für Zahlungsanbieter stattfinden:

Erkennen Sie die Chance: Finden Sie heraus, welche Videospiele bei Ihrer Zahlungsmethode am besten abschneiden. Analysen, Videospiele und die Top-Performer werden in einem Dashboard zusammengefasst, sodass Anbieter erkennen können, wo ihre Kunden bereits spielen und Geld ausgeben.

Finden Sie heraus, welche Videospiele bei Ihrer Zahlungsmethode am besten abschneiden. Analysen, Videospiele und die Top-Performer werden in einem Dashboard zusammengefasst, sodass Anbieter erkennen können, wo ihre Kunden bereits spielen und Geld ausgeben. Erstellen Sie die Kampagne: Wählen Sie eine Aktion aus, beispielsweise einen Cashback für Spieler, die in einem bestimmten Videospiel mit Ihrer Zahlungsmethode bezahlen, und senden Sie die Anfrage ab. All dies erfolgt über die bestehenden Konten der Anbieter, sodass kein separates Tool erforderlich ist.

Wählen Sie eine Aktion aus, beispielsweise einen Cashback für Spieler, die in einem bestimmten Videospiel mit Ihrer Zahlungsmethode bezahlen, und senden Sie die Anfrage ab. All dies erfolgt über die bestehenden Konten der Anbieter, sodass kein separates Tool erforderlich ist. Entwickler akzeptiert: Der Videospielentwickler erhält die Anfrage, prüft sie und akzeptiert sie. Nichts wird veröffentlicht, bevor nicht beide Seiten zustimmen; daher ist jede Kampagne eine gemeinsame Aktion.

Der Videospielentwickler erhält die Anfrage, prüft sie und akzeptiert sie. Nichts wird veröffentlicht, bevor nicht beide Seiten zustimmen; daher ist jede Kampagne eine gemeinsame Aktion. Xsolla richtet dies ein: Die Aktion wird an der Kasse in der Xsolla Pay Station sowie auf einer eigens dafür eingerichteten Seite unter x.la aktiviert. Xsolla kümmert sich um die Einrichtung, und die Spieler sehen das Angebot, beispielsweise ein Cashback-Banner, direkt an der Kasse.

Von der Erkenntnis bis zur Live-Werbemaßnahme der gesamte Ablauf wird über ein einziges Konto gesteuert.

"Zahlungsanbieter konkurrieren seit langem vor allem über ihre Gebühren", sagte Chris Hewish, President von Xsolla. "Gemeinsame Marketingkampagnen bieten ihnen die Möglichkeit, darüber hinaus weitere Vorteile zu erzielen mit Werbeaktionen, die auf den Videospielen basieren, die ihre Kunden ohnehin bereits spielen. Dadurch wird aus einer reinen Zahlungsbeziehung eine Marketingbeziehung, und die Abwicklung erfolgt über das Konto, über das sie ohnehin bereits verfügen."

Xsolla baut zudem die Kooperationsmöglichkeiten für Finanzinstitute aus. Derzeit werden neue Initiativen entwickelt, die Banken dabei unterstützen sollen, über Treuepunkte, Markenshops und Aktionen für Karteninhaber die Zielgruppe der Videospieler anzusprechen. Weitere Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben.

Co-Marketing-Kampagnen stehen den Zahlungsanbietern im Xsolla Business Account für Zahlungsanbieter in Kürze zur Verfügung. Wenn Sie das Xsolla-Team auf der Money20/20 USA in Las Vegas treffen möchten, kommen Sie bitte im Besprechungsraum "Veronese 2505" vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin, um zukünftige Marketingmöglichkeiten zu besprechen.

Erfahren Sie mehr unter xsolla.com/for/payment-providers und https://xsolla.pro/Co-Marketing-Campaigns

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

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