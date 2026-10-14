Rekordstände an der Börse, sinkende Zinsen und ein gewaltiger Rohstoffreichtum. Brasilien bietet Anlegern eine seltene Kombination von Wachstumstreibern.

Brasiliens Börse entdeckt ihre Stärke

Während internationale Anleger gebannt auf die amerikanischen Technologiekonzerne und Chinas Wirtschaft blicken, entwickelt sich Brasilien zu einem der spannendsten Aktienmärkte des Jahres. Der Leitindex Bovespa hat eine beeindruckende Rallye hingelegt und Anfang Oktober mit 209.066 Punkten ein neues Allzeithoch erzielt.

Und hinter dem Kursfeuerwerk steckt mehr als kurzfristige Spekulation. In der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas treffen mehrere Entwicklungen aufeinander, die sich gegenseitig noch deutlich verstärken könnten. Die Zinsen sinken, internationale Investoren entdecken Schwellenländer neu und der weltweite Bedarf an Energie, Agrarrohstoffen und strategischen Metallen spielt Brasilien in die Karten. Hinzu kommt das Handelsabkommen mit der Europäischen Union, das dem exportorientierten Land zusätzliche Absatzmärkte eröffnet.

Auch die Präsidentschaftswahl sorgte für Bewegung. Nach dem überraschenden ersten Wahlgang am 4. Oktober steht Brasilien vor einer politischen Richtungsentscheidung. An der Börse wächst die Hoffnung, dass die nächste Regierung die Staatsfinanzen stärker in den Mittelpunkt rückt und wirtschaftliche Reformen vorantreibt. Ob diese Erwartungen erfüllt werden, ist offen. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufschwung sind, egal wer als Gewinner hervorgeht, bereits vorhanden.

Sinkende Zinsen könnten die Wirtschaft beflügeln

Einer der wichtigsten Kurstreiber kommt von der brasilianischen Zentralbank. Nach einer langen Phase restriktiver Geldpolitik wurde der Leitzins Selic von 15 auf zuletzt 13,75 Prozent gesenkt. Das Zinsniveau bleibt damit hoch, eröffnet aber gleichzeitig erheblichen Spielraum für weitere Lockerungen, sofern die Inflation nachlässt.

Für Unternehmen und Verbraucher wäre das eine spürbare Entlastung. Kredite würden günstiger, Investitionen attraktiver und der private Konsum könnte wieder an Dynamik gewinnen. Besonders binnenorientierte Unternehmen, Banken und Immobilienwerte besitzen dadurch zusätzliches Potenzial.

Die sinkenden Zinsen spielen auch den Aktienmärkten in die Karten. Hochverzinste brasilianische Staatsanleihen waren lange eine attraktive Alternative zu Aktien. Gehen die Renditen zurück, könnten sich Investoren wieder stärker dem Aktienmarkt zuwenden. Ein solcher Kapitalzufluss würde die bereits laufende Aufwärtsbewegung zusätzlich befeuern.

Rohstoffreichtum wird zum strategischen Vorteil

Während Europa und die USA ihre Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen reduzieren wollen, verfügt Brasilien über einen entscheidenden Standortvorteil und besitzt gewaltige natürliche Ressourcen. So gehört das Land zu den führenden Exporteuren von Eisenerz, Agrarprodukten und Erdöl. Hinzu kommen bedeutende Vorkommen von Nickel, Lithium, Niob und seltenen Erden.

Vor allem letzteres könnte zum Wachstumstreiber werden. Brasilien besitzt nach Angaben des US Geological Survey die weltweit zweitgrößten Reserven an seltenen Erden. Diese werden unter anderem für Elektromotoren, Windkraftanlagen und zahlreiche Hochtechnologieanwendungen benötigt. Der Aufbau zusätzlicher Förder- und Verarbeitungskapazitäten könnte deshalb internationale Milliardeninvestitionen anziehen.

Hinzu kommt ein möglicher Währungseffekt. Sollte der US-Dollar längerfristig an Stärke verlieren, würden Anlagen in Schwellenländern für internationale Investoren attraktiver. Brasilien dürfte aufgrund seiner großen und liquiden Kapitalmärkte davon besonders profitieren. Ein stärkerer Real würde zusätzlich die in Euro gerechneten Renditen deutscher Anleger unterstützen.

Mercosur öffnet neue Absatzmärkte

Zusätzlichen Rückenwind liefert die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Europa. Seit Mai 2026 wird das EU-Mercosur-Interimsabkommen vorläufig angewendet. Es sieht einen schrittweisen Abbau zahlreicher Handelshemmnisse vor und erleichtert den Zugang zum europäischen Binnenmarkt.

Agrarunternehmen, Rohstoffproduzenten und Teile der Industrie können ihre Absatzmärkte deutlich ausbauen. Gleichzeitig könnte der bessere Marktzugang europäische Investitionen in brasilianische Produktionsanlagen und Lieferketten fördern.

Damit entsteht eine perfekte Kombination. Während sinkende Zinsen die heimische Wirtschaft unterstützen, verbessern sich gleichzeitig die langfristigen Perspektiven für den Außenhandel. Die wirtschaftlichen Chancen Brasiliens hängen folglich nicht allein von der Entwicklung des Rohstoffmarktes ab.

Franklin-ETF bündelt Brasiliens Börsenchancen

Wer an dieser Entwicklung teilhaben möchte, ohne einzelne Aktien auszuwählen, findet im Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRQXXX) eine attraktive Alternative.

Der ETF bildet den FTSE Brazil 30/18 Capped Index ab und investiert in große und mittelgroße brasilianische Unternehmen. Besonders stark vertreten sind Finanzwerte, Energieunternehmen und Rohstoffproduzenten. Zu den wichtigen Titeln des brasilianischen Aktienmarktes zählen Petrobras, Vale und die Großbank Itaú Unibanco.

Mit jährlichen laufenden Kosten von lediglich 0,19 Prozent gehört der ETF zu den preisgünstigen Möglichkeiten, gezielt auf brasilianische Aktien zu setzen. Die Erträge werden automatisch wiederangelegt.

Die Branchenzusammensetzung macht ihn für das gegenwärtige Umfeld interessant. Banken könnten von einer Belebung der Kreditnachfrage profitieren, Energie- und Rohstoffkonzerne von der weltweiten Nachfrage nach ihren Produkten. Der ETF bleibt allerdings eine konzentrierte Länderanlage mit politischen, konjunkturellen und währungsbedingten Risiken.

Enthaltene Werte: BRIBOVINDXXX,IE00BHZRQXXX