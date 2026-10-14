Die Rheinmetall-Aktie hat eine lange Leidenszeit hinter sich und notiert rund -50% unterhalb der einstigen Höchststände im Bereich der 2.000-€-Marke. Doch nun zeichnet sich eine mögliche Trendwende ab. In dieser Woche hat der DAX-Titel bereits knapp +4,5% zugelegt. Damit stellt sich die Frage: Wie nachhaltig ist die noch junge Erholung und sollten Anleger auf weiter steigende Kurse setzen? Neue Impulse für das Geschäft Für Zuversicht sorgen mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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