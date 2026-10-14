Die US-Inflation hat sich im September stärker beschleunigt als erwartet: Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7% zu, nach 3,4% im August. Analysten hatten im Schnitt nur mit 3,6% gerechnet. Der Euro fiel am Mittwoch bis auf 1,1115 US$ und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Damit stellt sich die Frage: Welche Folgen hat der neue Preisschub für Zinsen und Anleger? Energie treibt die Preise Der Anstieg geht vor allem auf Energie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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