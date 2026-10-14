Die höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise sorgen für neue Nervosität an den Aktien- und Anleihemärkten. Vor allem die stark gestiegenen Benzin- und Dieselpreise hinterlassen inzwischen deutliche Spuren in der Inflation. Dass auch die Kernrate stärker als erwartet zulegt, deutet darauf hin, dass sich der Preisdruck zunehmend auf weitere Wirtschaftsbereiche ausbreiten könnte.



Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank ihren restriktiven geldpolitischen Kurs verschärfen muss. Für die Aktienmärkte ist das eine unangenehme Entwicklung. Hohe Energiepreise treiben die Inflation, steigende Zinserwartungen halten die Anleiherenditen oben und machen Aktien mit ihren teilweise ambitionierten Bewertungen zunehmend unattraktiver. Aus dem Energiepreisschock droht damit ein länger anhaltendes Zinsproblem zu werden.



Für Fed-Chef Kevin Warsh wird die Inflationsbekämpfung damit zur ersten großen Bewährungsprobe. Die Teuerung liegt bereits seit geraumer Zeit über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Die heutigen Daten machen deutlich, wie schwierig es werden dürfte, den Preisdruck wieder unter Kontrolle zu bringen, ohne gleichzeitig die Konjunktur zu belasten.

Auch die Anleger in Frankfurt sind zunehmend unsicher, ob deutsche Aktien angesichts der hohen Anleiherenditen weiterhin die richtige Wahl sind. Der gestrige Abverkauf selbst guter US-Quartalszahlen und die angekündigte Umschichtung von BlackRock in Richtung Staatsanleihen hinterlassen Spuren. Solche Neuallokationen sind häufig keine kurzfristigen Entscheidungen, sondern können einen grundlegenden und länger anhaltenden Strategiewechsel einleiten.

Die Rechnung der Investoren verändert sich zunehmend. Hohe Anleiherenditen bieten attraktive Erträge, während die hohen Bewertungen am Aktienmarkt immer schwerer zu rechtfertigen sind. Sollte gleichzeitig der Inflationsdruck nachlassen, könnten Staatsanleihen noch stärker profitieren. Aus der bisherigen Konkurrenz zwischen Aktien und Anleihen könnte damit ein nachhaltiger Kapitalstrom in Richtung Rentenmarkt werden.



Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

