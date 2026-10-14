FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 1800 auf 1820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal bringe Bestwerte für Umsatz, Bruttomarge, operativen Gewinn und operativen Cashflow, schrieb Ingo Wermann in einer Studie am Mittwoch. Der Anlagenhersteller für die Halbleiterfertigung werde die Nachfrage 2027 und 2028 nicht erfüllen können./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
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