US-Inflation steigt im September an

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Höhere Energiepreise treiben die Teuerung, während die Kerninflation moderat bleibt.



Die heute veröffentlichten US-Inflationsdaten für September zeigen einen erneuten Anstieg der Verbraucherpreise. Nach Angaben des "U.S. Bureau of Labor Statistics" legte der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat um rund 0,6 % zu, nachdem im August ein Plus von etwa 0,4 % verzeichnet worden war. Auf Jahressicht erhöhte sich die Gesamtinflation damit auf ungefähr 3,7 %, nach rund 3,4 % im Vormonat.



Maßgeblich für den stärkeren Anstieg waren vor allem die Energiepreise. So verteuerte sich Benzin im Monatsvergleich um rund 9 % und war damit laut dem "Bureau of Labor Statistics" für mehr als die Hälfte des gesamten Monatsanstiegs verantwortlich. Gleichzeitig blieb die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln insgesamt weitgehend stabil. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel stieg im September um etwa 0,3 % gegenüber dem Vormonat und lag auf Jahressicht bei rund 2,6 %. Auch die Wohnkosten verzeichneten erneut einen moderaten Anstieg und blieben damit ein wichtiger Treiber der zugrunde liegenden Preisentwicklung.







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Quelle: HSBC









Die heute veröffentlichten US-Inflationsdaten für September zeigen einen erneuten Anstieg der Verbraucherpreise. Nach Angaben des "U.S. Bureau of Labor Statistics" legte der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat um rund 0,6 % zu, nachdem im August ein Plus von etwa 0,4 % verzeichnet worden war. Auf Jahressicht erhöhte sich die Gesamtinflation damit auf ungefähr 3,7 %, nach rund 3,4 % im Vormonat.Maßgeblich für den stärkeren Anstieg waren vor allem die Energiepreise. So verteuerte sich Benzin im Monatsvergleich um rund 9 % und war damit laut dem "Bureau of Labor Statistics" für mehr als die Hälfte des gesamten Monatsanstiegs verantwortlich. Gleichzeitig blieb die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln insgesamt weitgehend stabil. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel stieg im September um etwa 0,3 % gegenüber dem Vormonat und lag auf Jahressicht bei rund 2,6 %. Auch die Wohnkosten verzeichneten erneut einen moderaten Anstieg und blieben damit ein wichtiger Treiber der zugrunde liegenden Preisentwicklung.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





