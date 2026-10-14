Die Erfahrung zeigt: Massive Preissteigerungen bei den Großhandelspreisen und Erzeugerpreisen werden immer nur teilweise an die Endverbraucher weitergereicht, weshalb die letztliche Inflation nicht in so dramatische Dimensionen vorstößt. Aber aktuelle Daten lassen erahnen, dass für die nächsten Inflationsmeldungen in Deutschland deutlich mehr Aufwärtspotenzial vorhanden ist. Natürlich hängt es stark mit dem Iran-Krieg und den Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de