VANCOUVER, British Columbia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited ("Monument" oder das "Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass es über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd ("Monument Murchison") eine Mitteilung über die Abberufung von Tuckanarra Resources Pty Ltd ("Tuckanarra") als Joint-Venture-Manager gemäß dem Vertrag zur Exploration des Tuckanarra-Goldprojekts vom 13. Oktober 2020 (der "Explorations-JVA") herausgegeben hat. Tuckanarra ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Odyssey Gold Limited (ASX: ODY) ("Odyssey").

Monument hält über Monument Murchison eine 20-prozentige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt, die ohne Eigenkapitalbeteiligung erfolg

Am 25. August 2026 teilte Monument Tuckanarra mit, dass Tuckanarra durch einseitiges Handeln und den angeblichen Abschluss eines Lohnverarbeitungsvertrags mit Gylden Resources Pty Ltd ("Gylden") und Kirkalocka Gold SPV Pty Ltd ("Kirkalocka SPV") vom 20. Mai 2026 (die "TMA") im Namen der Joint-Venture-Teilnehmer abgeschlossen zu haben, ohne über die gemäß der Explorations-JVA erforderliche Befugnis zu verfügen und ohne die Einwilligung oder Zustimmung von Monument Murchison (die "Verletzungsmitteilung").

Nach Zustellung der Mitteilung über den Vertragsverstoß nahmen Monument und Odyssey Gespräche auf, um die in der Mitteilung angesprochenen Punkte zu klären. Die Parteien einigten sich auf einen Moratorium, um diese Gespräche zu erleichtern. Die Stillhaltefrist ist nun abgelaufen, ohne dass die in der Mitteilung über den Vertragsverstoß angesprochenen Punkte geklärt wurden.

Die in der Mitteilung zur Datenschutzverletzung von Monument festgestellte Datenschutzverletzung dauerte mehr als 30 Tage an. Dementsprechend wurde Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1 der Explorations-JVA mit Wirkung zum 25. September 2026 als Manager des Tuckanarra-Goldprojekts abberufen. Monument unterrichtete Odyssey am 8. Oktober 2026 entsprechend.

Monument Murchison hat weder die Genehmigung noch eine Einwilligung erteilt, dass Tuckanarra in seinem Namen die TMA abschließt. Monument Murchison übernimmt oder ratifiziert die TMA nicht und vertritt den Standpunkt, dass es weder an die TMA noch an irgendwelche Verpflichtungen gebunden ist, die ihm angeblich im Rahmen der TMA auferlegt wurden. Zur Vermeidung von Zweifeln sei angemerkt, dass Monument Murchison ebenfalls nicht akzeptiert, dass Tuckanarra berechtigt war, während die Parteien weiterhin der Explorations-JVA unterliegen, die TMA einseitig abzuschließen oder umzusetzen, um Monument Murchison, das Joint Venture, dessen Erz oder dessen künftige Abbau- oder Verarbeitungsvereinbarungen außerhalb der Kontroll- und Entscheidungsvorschriften der Explorations-JVA zu binden.

Nach der Abberufung von Tuckanarra hat Monument eine Sitzung des im Rahmen des Explorations-JVA eingerichteten Verwaltungsausschusses beantragt, um gemäß Ziffer 5.1(c) einen Ersatzmanager (den "Ersatzmanager") zu ernennen. Gemäß dem Explorations-JVA dürfen weder Tuckanarra noch eine mit Odyssey verbundene juristische Person zum Ersatzmanager ernannt werden.

Am 24. September 2026 gab Odyssey eine Mitteilung heraus, in der das Unternehmen die von Monument gemäß Ziffer 20 der Explorations-JVA übermittelte Mitteilung über einen Vertragsverstoß anfocht (die "Anfechtungsmitteilung"). Monument wird sich auch weiterhin an das in Ziffer 20 festgelegte Streitbeilegungsverfahren halten, einschließlich der Verpflichtung, die Streitigkeit einem Schlichtungsverfahren zu unterziehen. Monument vertritt den Standpunkt, dass die Streitigkeitsmitteilung die ihm gemäß Ziffer 5.1 zustehenden Rechte weder aussetzt noch ändert.

Monument hat sich ausdrücklich alle Rechte und Rechtsbehelfe vorbehalten, die ihm gemäß der Explorations-JVA und nach geltendem Recht zustehen, einschließlich seines Rechts, Ersatz für alle Verluste oder Schäden zu verlangen, die ihm infolge von Vertragsverletzungen seitens Tuckanarra im Rahmen der Explorations-JVA entstanden sind oder entstehen.

Monument betrachtet die Exploration-JVA als gültig und uneingeschränkt verbindlich und ist weiterhin bereit und willens, seinen Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nachzukommen. Monument ist weiterhin bestrebt, das Tuckanarra-Goldprojekt gemäß den im Rahmen des Explorations-JVA vereinbarten Führungs- und Entscheidungsprozessen voranzutreiben und Wert für die Aktionäre beider Joint-Venture-Partner zu schaffen.

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

____________________________________________________________

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in Westaustralien. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter Corporate Governance.

____________________________________________________________

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com



"Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in,Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftige Pläne beinhalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt; dazu gehören die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen hinsichtlich der Ernennung eines Ersatzmanagers für das Tuckanarra-Goldprojekt und des Zeitpunkts hierfür, Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitplans des Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des Explorations-JVA, einschließlich der Mediation, die Position des Unternehmens, dass Monument Murchison nicht an die TMA gebunden ist, die Fähigkeit des Unternehmens, Verluste oder Schäden auszugleichen, die infolge von Verstößen von Tuckanarra gegen die Explorations-JVA entstanden sind, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Events. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "erhofft" oder "erhofft nicht" oder "glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten" oder "erreicht" werden "können", "könnten" oder "würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Zu diesen Risiken und bestimmten anderen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen und sozialen Unsicherheiten; Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts und des Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem Goldprojekt Tuckanarra; Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit mit Odyssey und Tuckanarra im Rahmen des Explorations-JVA, einschließlich des Ausgangs und des Zeitplans einer Mediation oder eines sonstigen Streitbeilegungsverfahrens; das Risiko, dass ein Ersatzmanager nicht rechtzeitig oder gar nicht ernannt wird; das Risiko, dass Tuckanarra, Odyssey, Gylden oder Kirkalocka SPV versuchen könnten, die TMA gegenüber Monument Murchison durchzusetzen; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, erlittene oder entstandene Verluste oder Schäden auszugleichen; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sonstige der Bergbauindustrie innewohnende Risiken sowie weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind; all diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, gehören: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion und der geschätzten Cashflows, die aus dem Betrieb generiert werden könnten, allgemeine wirtschaftliche Faktoren sowie weitere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Exploration bei den Projekten des Unternehmens; Annahmen hinsichtlich des zukünftigen Preises von Gold oder anderen Mineralien; den Zeitpunkt und den Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse von Erschließungsmaßnahmen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Tuckanarra-Goldprojekt; Annahmen, dass ein Ersatzmanager gemäß dem Explorations-JVA ernannt wird; Annahmen bezüglich des Ausgangs und des Zeitplans des Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des Explorations-JVA; Annahmen, dass Monument Murchison nicht an die TMA gebunden ist; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Investitions- und Betriebsausgaben; den Erfolg von Explorationsaktivitäten; Probleme beim Abbau oder bei der Aufbereitung; Wechselkurse; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der "Management Discussion and Analysis" des Unternehmens und in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed13035b-6766-4e54-929d-a75cf376fd00