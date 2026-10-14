Paul Tudor Jones erwartet bis zu 25 US-Dollar mehr je Barrel. Die Energieagentur warnt vor Diesel-Knappheit bis 2027. Was der nächste Ölschock für Börse und Ölaktien bedeuten würde. Paul Tudor Jones setzt auf weiter steigende Ölpreise. "Ich bin long in Öl", sagte der Gründer und Anlagechef von Tudor Investment dem Sender CNBC. Der Preis könne noch um 20 oder 25 US-Dollar je Barrel steigen. Grund sei der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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