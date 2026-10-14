Dogecoin Prognose am 13. Oktober, DOGE testet 0,08 Dollar kurz vor dem Aus des Bitwise ETF

Anzeige / Werbung

Die Dogecoin Prognose steht heute auf dem Prüfstand, denn DOGE ist am Dienstagmorgen bis auf 0,0800 Dollar gefallen. Genau an dieser Marke entscheidet sich, ob der Meme-Coin Halt findet oder noch einmal deutlich nachgibt. Schon am Montag verlor der Kurs rund fünf Prozent, und aus den DOGE-ETFs flossen fast 400.000 Dollar ab. Morgen endet außerdem der Handel mit dem Bitwise Dogecoin ETF an der New Yorker Börse. Trotzdem sehen einige Trader in dieser Lage ein Kaufsignal, das früher große Anstiege eingeleitet hat. Hält die Unterstützung, oder kippt die Dogecoin Prognose mit dem nächsten Rutsch?

Dogecoin Prognose nach ETF-Abflüssen, diese DOGE-Marken zählen jetzt

Für die kurzfristige Dogecoin Prognose war der Dienstagmorgen ein echter Stresstest. Laut FXStreet rutschte DOGE früh am Tag auf 0,0800 Dollar und erholte sich danach leicht, am Nachmittag notierte der Coin laut CoinMarketCap wieder bei rund 0,0848 Dollar. Die DOGE-ETFs verzeichneten am Montag Abflüsse von fast 400.000 Dollar. Große Anleger halten sich also weiter zurück, und der letzte Handelstag des Bitwise-Fonds BWOW am 14. Oktober passt in dieses Bild.

Für die Dogecoin Prognose bleibt das Chartbild angespannt. Nach Daten von Blockchain.News liegt der RSI im Vier-Stunden-Chart bei 43,02 und damit im neutralen Bereich. Der MACD zeigt ein bärisches Kreuz, und die Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 bilden bei rund 0,09 Dollar einen Deckel. Fällt die Unterstützung bei 0,08 Dollar, sieht FXStreet Raum für ein Minus von mehr als 15 Prozent bis 0,0683 Dollar. Der Analyst Trader Tardigrade betont dagegen, dass DOGE unter seinen Kanal im Drei-Tage-Chart gefallen ist. Solche Brüche waren in früheren Zyklen oft gute Kaufzonen.

Die realistische Dogecoin Prognose für die kommenden Wochen sieht deshalb eine Rückkehr Richtung 0,09 Dollar vor, solange die Unterstützung hält. Selbst im besten Fall bleibt einem Coin dieser Größe also nur wenig Spielraum. Viele Meme-Coin-Anleger suchen darum einen früheren Einstieg und stoßen dabei auf ein altes Problem. Wer beim nächsten kleinen Hunde-Coin kauft, weiß oft nicht, ob dahinter eine Falle steckt.

Pepeto prüft Meme-Coins mit 42 Checks, bevor das Geld fließt

Genau hier setzt Pepeto an, und deshalb lohnt sich der Blick über die Dogecoin Prognose hinaus. Nachahmer-Coins mit Hundemotiv tauchen ständig auf, und manche sind gezielt so gebaut, dass Käufer ihr Geld nie wieder herausbekommen. Das Projekt wurde rund um dieses Problem entwickelt und hat im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Das wichtigste Werkzeug ist der Sicherheitsscanner von Pepeto, der bereits live läuft. Bei jedem Scan prüft er den Code eines Tokens mit 42 Tests. Er liest den aktuellen Zustand auf der Blockchain aus und spielt danach einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Chain durch. So findet er versteckte Mint-Funktionen, Blacklist-Schalter, Steuern, die der Eigentümer jederzeit erhöhen kann, und Wallets mit zu großem Anteil.

Das Ergebnis kommt in Sekunden als Wert zwischen 0 und 100 mit einem klaren Urteil. Findet der Scanner einen kritischen Fehler, blockiert er den Kauf standardmäßig. In einem Fall bekam ein Token nur 6 von 100 Punkten, weil der Verkaufstest scheiterte und es sich um einen Honeypot handelte. Der Kauf kam nie zustande, und für einen Meme-Coin-Käufer kann genau so eine Sperre den gesamten Einsatz retten. Bevor der Presale überhaupt startete, hat die Prüffirma SolidProof den gesamten Code von Pepeto auditiert und verifiziert, sodass Käufer auf einer geprüften Grundlage statt auf bloßen Versprechen einsteigen.

Inhaber können ihre Token außerdem auf der hauseigenen Börse ohne Handelsgebühr tauschen, nur die Netzwerkgebühr fällt an. Mit dem näher rückenden Binance-Listing bekommt ein DOGE-Halter so eine zweite, frühere Chance neben dem Coin, den er bereits besitzt, und Analysten trauen Pepeto nach dem Listing das 100-Fache zu. Der Preis steigt mit jeder neuen Stufe und liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar. Wer heute einsteigt, sichert sich damit den niedrigsten Preis, der noch übrig ist, bevor die nächste Stufe ihn anhebt.

Fazit

Die Dogecoin Prognose hängt an der Schwelle von 0,08 Dollar, und selbst 0,09 Dollar brächten nur ein einstelliges Plus. Pepeto bietet einen weit tieferen Einstieg mit Raum für ein Vielfaches nach dem Börsenstart. Anfang 2021 kostete DOGE nur rund 0,0047 Dollar, als kaum jemand daran glaubte. Im Mai 2021 erreichte er 0,7376 Dollar, und die frühen Käufer bauten echtes Vermögen auf. In Pepeto sind mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, während DOGE fiel, diese Käufer handelten in der Angst. Die DOGE-Geschichte von 2021 ist erzählt, Pepetos beginnt erst, und jede Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website hebt den Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Dogecoin Prognose?

Die aktuelle Dogecoin Prognose zeigt nach oben Richtung 0,09 Dollar, sofern DOGE über 0,08 Dollar bleibt. Bricht dieser Boden, könnte der Kurs laut FXStreet um mehr als 15 Prozent bis auf 0,0683 Dollar nachgeben.

Warum schauen Meme-Coin-Käufer gerade auf Pepeto?

Pepeto bietet einen frühen Presale-Einstieg mit einem Live-Scanner, der Meme-Coins vor dem Kauf mit 42 Checks prüft. Der Preis klettert von Stufe zu Stufe, und welche Runde gerade läuft, steht auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.