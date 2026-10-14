Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Heiße US-Inflation setzt US Börse unter Verkaufsdruck

An der US Börse dominierten zur Eröffnung der Mittwochssitzung deutliche Abgaben. Nach der Veröffentlichung unerwartet heißer US-Verbraucherpreise (CPI) für September gerieten die führenden US-Indizes spürbar unter Verkaufsdruck: Der S&P 500 verlor 0,8 - während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,0 - nachgab. Auch der Dow Jones konnte sich der trüben Marktstimmung nicht entziehen. Damit stehen die Indizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 erneut unter dem Eindruck steigender Zinserwartungen an die Federal Reserve, während ein beschleunigter Abverkauf bei Halbleiteraktien den Technologiesektor zusätzlich belastet.

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