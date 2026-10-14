NovaJet ist marktreif und ermöglicht die trockene, lösungsmittelfreie strukturierte Abscheidung für fortschrittliche Werkstoffe und die Fertigung der nächsten Generation.

Entwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen, den Übergang von der Materialentdeckung und Prozessvalidierung zur Einführung in die Serienfertigung zu vollziehen.

Universal Vapor Jet Corporation (UVJC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Universal Display Corporation (UDC) (Nasdaq: OLED), gab heute die offizielle Markteinführung von NovaJet bekannt, dem ersten kommerziellen System, das auf der firmeneigenen Universal Vapor Jet Printing (UVJP)-Plattform basiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261013348571/de/

NovaJet, die erste kommerzielle Universal-Vapor-Jet-Druckplattform

NovaJet ist ab sofort bestellbar und für den Einsatz bei Kunden vor Ort bereit. Es bietet Materialwissenschaftlern, Verfahrenstechnikern und Herstellern eine einsatzbereite Plattform zur Bewertung fortschrittlicher Werkstoffe, zur Entwicklung von Abscheidungsverfahren und zur Validierung von Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Das System trägt funktionelle Materialien direkt auf Substrate wie Siliziumwafer, Glas, Polymere und Metalle auf und unterstützt damit die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und anderen fortschrittlichen Fertigungsanwendungen. Das in Singapur entwickelte und gebaute System treibt die Kommerzialisierung der UVJP-Technologie voran und erweitert die Möglichkeiten von UVJC, Kunden von der Anwendungsentwicklung bis hin zur Umsetzung in der Fertigung zu unterstützen.

"NovaJet ist die erste kommerzielle Umsetzung unserer 'Universal Vapor Jet Printing'-Plattform", erklärte Chandran Nair, Chief Executive Officer von UVJC. "Da die Industrie zunehmend nach fortschrittlicheren Werkstoffen und Gerätearchitekturen strebt, ist es unerlässlich geworden, die Lücke zwischen Innovation und Fertigung zu schließen. NovaJet wurde entwickelt, um Forschern, Ingenieuren und Herstellern eine äußerst flexible Plattform zu bieten, mit der sie neue Werkstoffe vorantreiben, Verfahren entwickeln und den Weg zur kommerziellen Produktion beschleunigen können."

NovaJet wird Kunden, Forschern und Industriepartnern auf der WESEMiBAY Semiconductor Ecosystem Conference and Expo in Shenzhen, China, vorgestellt. Besucher des UVJC-Standes 8G03 können beschichtete Substrate und bedruckte Muster, die auf dem Produktionssystem des Unternehmens in Singapur hergestellt wurden, sowie ein maßstabsgetreues Modell der NovaJet-Plattform besichtigen.

Von der Laborvalidierung bis zur Produktion

Die Entdeckung eines vielversprechenden neuen Werkstoffs ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung. Die Überführung fortschrittlicher Werkstoffe aus der Laborforschung in die skalierbare Fertigung erfordert häufig umfangreiche Prozessentwicklung, Anwendungsqualifizierung und Produktionsoptimierung. NovaJet wurde entwickelt, um diese Herausforderung zu bewältigen, indem es eine flexible Umgebung bietet, in der Materialwissenschaftler, Verfahrenstechniker und Hersteller fortschrittliche Werkstoffe, Abscheidungsverfahren und Anwendungen unter Laborbedingungen validieren können, bevor sie zur Produktion in größerem Maßstab übergehen.

Basierend auf der von UVJC entwickelten UVJP-Technologie ermöglicht NovaJet die präzise, lösungsmittelfreie Abscheidung von Funktionswerkstoffen ohne den Einsatz von Lösungsmitteln, Masken oder herkömmlicher Lithografie. Indem NovaJet mehrere Stufen der Dünnschichtentwicklung auf einer einzigen Trockenplattform vereint, trägt es zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe bei und bietet gleichzeitig größere Flexibilität bei der Erforschung und Optimierung von Prozessen.

Sobald ein Prozess auf NovaJet validiert wurde, kann UVJC gemeinsam mit den Kunden die Überführung in die Produktion unterstützen mithilfe von UVJP-Prozess- und Anwendungs-IP, die auf spezifische Produktionsanforderungen und Endanwendungen zugeschnitten ist. Je nach Kundenbedarf kann dies im Laufe der Zeit auch groß angelegte, automatisierte oder maßgeschneiderte UVJP-Systeme umfassen, darunter integrierte, Roll-to-Roll- und Großflächen-Produktionssysteme.

Anwendungen in hochentwickelten Industriezweigen

NovaJet eignet sich für Anwendungen, bei denen eine präzise, lösungsmittelfreie und digital strukturierte Abscheidung bedeutende Vorteile bei der Materialentwicklung und der fortschrittlichen Fertigung bieten kann. Dazu zählen fortschrittliche Halbleiterverpackungen, Perowskite und Solartechnologien, biomedizinische und pharmazeutische Anwendungen, die Modifizierung der Oberflächenenergie sowie Sensoren und Überwachungssysteme.

Die Plattform arbeitet ohne Substratbeheizung und eignet sich daher für empfindliche, nicht-ebene und temperaturempfindliche Oberflächen. Sie unterstützt zudem mehrere Materialien und abgestufte Zusammensetzungen in einem einzigen Prozessschritt, was die Erforschung komplexer Materialsysteme und Bauelementarchitekturen in einer Vielzahl von Branchen ermöglicht. Durch die Schaffung eines Weges von der Frühphasenforschung über die Prozessqualifizierung bis hin zur Produktionsskalierung soll NovaJet dazu beitragen, die Umsetzung innovativer Materialentwicklungen in kommerzielle Technologien zu beschleunigen.

Nach der Premiere auf der WESEMiBAY plant UVJC, NovaJet weltweit auf Branchen- und Fachveranstaltungen zu präsentieren, darunter auch auf der MRS Fall Meeting Exhibit 2026 in Boston, Massachusetts, die vom 1. bis 4. Dezember stattfindet.

Um mehr über NovaJet zu erfahren, Möglichkeiten zur Bewertung zu besprechen oder einen Beratungstermin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an explore@uvjc.com

Über die Universal Vapor Jet Corporation

Die Universal Vapor Jet Corporation (UVJC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Universal Display Corporation (UDC), ist führend in der Entwicklung innovativer Werkzeuge und Verfahren, die die Lücke zwischen Laborforschung und Anwendungen im industriellen Maßstab schließen.

Auf Grundlage seiner firmeneigenen "Universal Vapor Jet Printing" (UVJP)-Technologie bietet UVJC skalierbare, lösungsmittelfreie und maskenlose Lösungen für den Dünnschichtdruck und die Dünnschichtabscheidung für eine Vielzahl von Branchen, darunter Halbleiter, Elektronik, Biowissenschaften und erneuerbare Energien. Die innovative Technologie wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Präzisionsfertigung gerecht zu werden und gleichzeitig mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu bieten. UVJC wurde im Jahr 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Um mehr über die Universal Vapor Jet Corporation zu erfahren, besuchen Sie bitte www.uvjc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261013348571/de/

Contacts:

Medienkontakte

UVJC Communications

communications@uvjc.com