McDonald's, Philip Morris International und T-Mobile US erhöhen ihre Dividenden und setzen damit unterschiedliche Akzente für Anleger. Während McDonald's einen historischen Meilenstein erreicht, profitiert Philip Morris vom Wachstum rauchfreier Produkte. T-Mobile US überzeugt mit einer kräftigen Erhöhung der Ausschüttung, steht jedoch vor wachsendem Wettbewerbsdruck. McDonald's: 50 Jahre Dividendenwachstum McDonald's hat seine Dividende zum 50. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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