Zur 25. Teilnahme der Modemarke ANREALAGE an der Paris Fashion Week hat Kyocera Document Solutions Inc. (President: Takashi Nagai) als Sponsor die Retrospektive unterstützt. Die Ausstellung fand vom 2. bis 5. Oktober 2026 in Paris statt.

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Kyocera Document Solutions Sponsors Retrospective Exhibition Celebrating ANREALAGE's 25th Participation in Paris Fashion Week

Die Zusammenarbeit zwischen Kyocera Document Solutions und ANREALAGE begann 2024. Seitdem wurde der nachhaltige Textil-Tintenstrahldrucker FOREARTH von Kyocera für sechs Kollektionen eingesetzt, die auf der Paris Fashion Week präsentiert wurden.

Mit einer Retrospektive an einem eigenen Ausstellungsort in Paris wurde die 25. Teilnahme von ANREALAGE an der Paris Fashion Week gewürdigt. Die Ausstellung wurde kuratiert von Sarah Andelman, Mitbegründerin des renommierten Concept Stores Colette, und bot einen Rückblick auf mehr als ein Jahrzehnt Modegeschichte und die kreative Entwicklung der Marke. Unter dem Motto "Just An Real Age" wurde gezeigt, wie ANREALAGE Kreativität und Technologie auf unverwechselbare Weise verbindet. Zugleich zeichnete die Ausstellung die Geschichte der Kollektionen nach, die die Marke im Laufe der Jahre in Paris präsentiert hat.

Kommentar von Sarah Andelman

Als ich durch die Zusammenarbeit zwischen ANREALAGE und Kyocera erstmals von FOREARTH erfuhr, habe ich gesagt: Das ist eine Revolution. Es ist wirklich beeindruckend, was diese Technologie leisten kann. So viele Produkte werden seit jeher auf dieselbe Weise hergestellt, und kaum jemand fragt sich, ob es nicht auch besser geht. Genau deshalb war ich so beeindruckt. Neben der hervorragenden Druckqualität schätze ich vor allem die Flexibilität. Die Technologie schont die Umwelt und ermöglicht es uns, unterschiedlichste Stoffe zu bedrucken. Das eröffnet enorme Möglichkeiten. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Geschwindigkeit. Gerade heute, wo sich alles immer schneller verändert, müssen wir rasch reagieren können.

Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur in der Mode wichtig, sondern verdient einen festen Platz in unserem Alltag. Wir müssen unseren Planeten schützen. Ich weiß, dass sich die Modebranche um mehr Nachhaltigkeit bemüht, aber bisher reicht das nicht aus. Deshalb wird das Thema meiner Meinung nach immer wichtiger. Ich freue mich darauf, künftig noch mehr kreative Einsatzmöglichkeiten für den Druck zu sehen nicht nur bei Kleidung, sondern auch im Design und in anderen kreativen Bereichen.

Weitere Informationen: https://www.kyoceradocumentsolutions.com/global/en/news/rls_2026/rls_20261014.html

Nähere Informationen zum Textil-Tintenstrahldrucker "FOREARTH" sind hier verfügbar.

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