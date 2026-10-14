Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine Stärkung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen im Internet verabschiedet. Noch bevor ein EU-weites Social-Media-Verbot für Kinder in Kraft tritt, will Deutschland unter 13-Jährigen die Nutzung untersagen. Schon länger diskutieren Expert:innen und Politiker:innen über ein Social-Media-Verbot für Kinder. Dass die Nutzung sozialer Medien der Entwicklung von Kindern schaden kann, ist unbestritten. Bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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