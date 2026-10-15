XRP News zeigt Nasdaq-Listing mit 473 Millionen Token, doch warum fällt der Kurs trotzdem?

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Die XRP News dieser Woche bricht mit jeder Logik: Eine Firma mit 473 Millionen Token startete an der Nasdaq, und der Kurs fiel trotzdem um zwei Prozent an einem einzigen Tag. Evernorth ging am 12. Oktober unter dem Ticker XRPN an die Börse und wurde damit zur größten öffentlichen XRP-Treasury der Welt. Gleichzeitig patchten Entwickler eine kritische Sicherheitslücke im Ledger, die das Supply-Modell hätte gefährden können. XRP notiert am 13. Oktober bei 1,34 Dollar nach einem Wochenverlust von über zehn Prozent, die Fed entscheidet am 27. Oktober über die Zinsen, und bei 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kostet jeder Kursgewinn Milliarden, die erst fließen müssen.

XRP News Oktober 2026: Nasdaq-Debüt, Sicherheitslücke und ein Markt, der nicht reagiert

Evernorth schloss seine Fusion mit Armada Acquisition Corp. II ab und startete am 12. Oktober unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq. Das Unternehmen hält 473 Millionen XRP im Wert von etwa 634 Millionen Dollar, die größte öffentlich gehandelte Treasury der Welt. Trotzdem fiel der Kurs am 13. Oktober um 2,03 Prozent auf 1,34 Dollar, und der Sieben-Tage-Verlust liegt bei 10,83 Prozent, als hätte der Markt entschieden, dass gute Nachrichten für Privatanleger nicht zählen.

Parallel dazu behob das Entwicklerteam eine kritische Lücke in Version 3.4.1 des Ledger, wie DailyCoin über Finanznachrichten.de berichtete. Der Bug hätte die Erzeugung neuer Token außerhalb der festen Supply-Regeln von 100 Milliarden ermöglicht. Ripple gab am 1. Oktober eine Milliarde Token aus dem monatlichen Escrow frei, was den Verkaufsdruck im Oktober erhöht.

Am 27. Oktober entscheidet die Fed über die Zinsen, und laut CME FedWatch liegt die Chance auf eine Erhöhung bei 64 Prozent. Höhere Zinsen treffen einen Token ohne laufende Erträge besonders hart, solange US-Staatsanleihen über fünf Prozent abwerfen. Spot-ETFs verzeichneten in derselben Woche nur 11,31 Millionen Dollar an Zuflüssen, ein Bruchteil dessen, was Bitcoin im selben Zeitraum bewegte. Die großen Akteure positionieren sich über Nasdaq-Listings und Escrow-Freigaben, während Privatanleger auf Chart-Signale warten, die zu spät kommen. CoinDCX sieht das Oktober-Kursziel bei 1,62 Dollar mit Unterstützung bei 1,42 Dollar, doch bei 80 Milliarden Dollar Marktwert reicht selbst ein Ausbruch nicht für die Rechnung, die frühe Presale-Einstiege aufmachen.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, der bei 80 Milliarden Marktwert nicht existiert

Evernorth bringt 473 Millionen Token an die Nasdaq, Ripple gibt eine Milliarde aus dem Escrow frei, und der Kurs fällt trotzdem. XRP braucht eine Rallye von über 20 Prozent, um das Augusthoch erneut zu testen, und selbst dann bewegt sich ein 80-Milliarden-Dollar-Asset nur um Prozentpunkte. Wer erkennt, dass die großen Akteure den Markt auf beiden Seiten spielen, sucht einen Einstieg, bei dem keine Institution den Preis diktiert und der gesamte Gewinn noch bevorsteht.

Pepeto gilt als einer der interessantesten Früh-Einstiege, die der Markt in diesem Zyklus bietet. Selbst als der breitere Markt im Herbst korrigierte, zog Pepeto weiter Kapital an und erreichte 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar. Das wachsende Interesse treibt Wallets dazu, Positionen zum Presale-Preis zu füllen, bevor die nächste Phase den Einstieg verteuert. Doch der eigentliche Grund, warum Pepeto in diesem Zyklus herausragen könnte, ist der Nutzen unter der Oberfläche.

Drei Handelswerkzeuge treiben ein System an, das für den täglichen Gebrauch gebaut wurde. Eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine wickelt jeden Trade ab, eine Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Chains, und ein PepetoAI-Agent schützt jede Position mit Risikobewertung in Echtzeit. Die Oberfläche vereint alles in einem verbundenen System, in dem eine einzige Suche ein vollständiges Risikobild zu jedem Token liefert.

Der Architekt des originalen Pepe hat dieses Projekt entworfen. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, und mit einem erwarteten Binance-Listing am Horizont ist der Presale-Preis für die Wallets gedacht, die handeln, bevor Exchange-Nachfrage den ersten öffentlichen Kurs bestimmt.

Fazit

Die XRP News zeigt ein Netzwerk im Wandel, doch bei 80 Milliarden Dollar Marktwert bleibt jeder Gewinn mathematisch begrenzt. Meme-Energie, Handelswerkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing in einem einzigen Projekt sind das seltenste Setup, das dieser Zyklus hervorgebracht hat. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, positioniert sich dort, wo die größten Renditen noch auf dem Tisch liegen, und dieses Fenster schließt sich in Tagen, nicht in Monaten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was bewegt den XRP-Kurs im Oktober 2026?

Das Evernorth-Listing an der Nasdaq mit 473 Millionen Token, die Escrow-Freigabe am 1. Oktober und die Fed-Sitzung am 27. Oktober bestimmen die Richtung. Unterstützung liegt bei 1,42 Dollar, Widerstand bei 1,66 Dollar.

Warum entdecken Anleger Pepeto neben XRP?

Pepeto bietet Presale-Preise mit drei Handelswerkzeugen und einem erwarteten Binance-Listing. Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.