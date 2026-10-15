München (ots) -Fortuna im Glücksrausch: Ende gut - wird jetzt alles gut? Eric Hottmann schießt Düsseldorf in der Nachspielzeit zum 2:1-Auswärtssieg in Münster: "Ein geiles Gefühl! Auswärts zu gewinnen, ein Spiel zu drehen, dann noch unter Druck - das sind die geilsten Spiele", freut sich der Torschütze. "Das ist ein Moment, so ein Last-Minute-Tor, das kann unheimlich viele Kräfte freisetzen. Das hat sehr gutgetan und war auch verdient", erklärt der unter Siegdruck stehende Fortuna-Coach Alexander Ende. Preußen-Coach Thomas Wörle sieht den Favoriten Düsseldorf "reifer" als Team. "Wir müssen uns eigentlich belohnen. Uns gelingt es momentan nicht mit einer Abgeklärtheit und Reife so ein Spiel zu Ende zu verteidigen."Ingolstadt siegt deutlich mit 3:0 in Mannheim, doch das einzige Thema ist die frühe Rote Karte gegen Maximilian Thalhammer. "Er rutscht halt aus und dann schaut das richtig bescheuert aus, dass er mit beiden Beinen ins Schienbein von unserem Spieler springt. Absicht war es garantiert nicht. Aber das schützt ja vor Strafe nicht", schätzt es Ingolstadts neuer Trainer Achim Beierlorzer ein und fügt hinzu: "Die [Rote Karte Anm.d.Red.] hat das Spiel schon auf unsere Seite gebracht." Mannheims Coach Rui Mota war nach dem Spiel so geladen, dass er das Interview abbricht, als es um die Schiedsrichter geht. "Das ist eine klare Gelbe Karte, aber keine Rote Karte. Dann musst du beim Rechtsverteidiger auch Rot geben. Wenn Sie über das Spiel sprechen wollen, mache ich weiter. Wenn Sie über den Schiedsrichter sprechen wollen, höre ich auf."Knallstart für Jochen Seitz! 2 Spiele, 2 Siege, 7:2 Tore seit Amtsantritt für den neuen Wiesbaden-Coach: "Eigentlich müsste ich meine Karriere in der 3. Liga jetzt beenden, weil es nicht erfolgreicher geht", scherzt Seitz. Zum Lachen ist es Alemannia-Coach Mersad Selimbegovic nicht zu Mute. "Das ist im Moment echt sehr frustrierend. Auch das letzte Spiel und alle Spiele und Punkte, die wir nicht geholt haben, daran sind wir im Detail maßgeblich selbst schuld. Ich weiß nicht, welcher Gegentreffer einfacher zu verteidigen ist."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der 3. Liga bei MagentaSport am Freitag mit Fortuna Köln gegen VfB Stuttgart II - ab 18.30 Uhr live. Alle Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport.3. Liga | 9. SpieltagPreußen Münster - Fortuna Düsseldorf 1:2| "Möglicherweise mehr als nur ein Tor": Hottmann erlöst die Fortuna"Möglicherweise mehr als nur ein Tor", sagt Kommentator Christian Straßburger nach dem 2:1 für die Fortuna durch Hottmann. "Es gibt diese Schlüsselmomente in der Saison und das kann definitiv einer sein", findet Experte Markus Schwabl. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WlFMWnFBZkJ0Z3FCWXN6ZFFybmJHQ3JYYzlHcnI0UjU4N2tpVkJYMVlZdz0=Thomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Wir haben ein brutal beherztes, leidenschaftliches Spiel gezeigt gegen einen Favoriten. Man hat gemerkt, dass sie schon ein bisschen reifer sind. Das ist bitter, unsere Mannschaft hat das Herz auf dem Platz gelassen. Wir müssen uns eigentlich belohnen. Uns gelingt es momentan nicht mit einer Abgeklärtheit und Reife so ein Spiel zu Ende zu verteidigen. So weit sind wir noch nicht, aber ich habe viele Dinge gesehen, die wir mitnehmen können." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TzlZRHNtcW9tSy9jZGxUc3dJOC9wRGx1WVhTRDByV1lRMFVMQnNmNDdHaz0=Alexander Ende, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Das ist ein Moment, so ein Last-Minute-Tor, das kann unheimlich viele Kräfte freisetzen. Das hat sehr gutgetan und war auch verdient. Hut ab vor der Energieleistung. Heute haben wir das Spiel so gestaltet, dass es sehr wahrscheinlich war, dass wir es gewinnen."... über den Druck und die Diskussionen um seine Person: "Der Druck war immer da. Man muss das gesund einordnen. Ich weiß, dass der Frust immer da ist, wenn man nicht gewinnt. Die Erwartungshaltungen sind groß, der Verein ist groß, die Sehnsucht ist groß. All das merkt man natürlich auch." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ajF4a3l5RGtacmszM2YzRVU0cS9saEpkTGRQM1NOWXM1MEQrWU0vcnQvQT0=Eric Hottmann, Fortuna Düsseldorf, über seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit: "Ein geiles Gefühl! Auswärts zu gewinnen, ein Spiel zu drehen, dann noch unter Druck, das sind die geilsten Spiele. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und das weitestgehend in der Hand."... über den Druck auf das Team:"Ergebnisse stehen über allem. Wer gewinnt hat recht. Da haben wir den ersten Schritt gemacht das Ganze in eine andere Richtung zu lenken." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K1R3ay9FUnhQaVh1ekdCUmEyMnFIU0pwb0Z4bFpHWWR5SDRtM25JWDNlMD0=Viktoria Köln - SG Sonnenhof Großaspach 2:2 | "Genau diese Erfahrungen müssen wir machen": Viktoria schenkt 2:0-Führung herMarian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Wenn du 2:0 führst, so viele Großchancen hast und die nicht machst, tut das am Ende weh. Trotzdem ist das genau der Schritt, den wir gehen müssen. Dann liegt es nur an uns. Dämpfer weiß ich nicht, es tut weh, weil wir jeden Punkt holen wollen. Das ist ein Lernprozess und das hilft uns ungemein für die kommenden Wochen. Genau diese Erfahrungen müssen wir machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NnhydHVVdmVtVVNBOVNWTEtqUEw0b2xuQWoxNkhheFJZV2hpSS96YzRIcz0=Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach wird von den Fans gefeiert: "Ein schönes Gefühl. Respekt vor unseren Fans. 10 bis 15 sind es wahrscheinlich, die den Weg hierher gefunden haben. Sie sollen nicht mich, sondern die Mannschaft feiern." ... über das Spiel: "Wir mussten richtig leiden. Man hat die Qualität der Viktoria schon gesehen. Wie wir die zweiten 45 Minuten bestreiten, da kann ich nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen. Das ist nicht selbstverständlich. Mit ein bisschen mehr Spielglück machen wir vielleicht noch den Siegtreffer. Wir sind immer draufgeblieben, das ist der Charakter der Mannschaft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dGN3OU9qRFpSM2tnSzZLMms0TGZIaG12cUNtb0krOEZUZWlBWlI1NUJaYz0=SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04 0:3 | Gebrauchter Tag für den Waldhof, Rui Mota tobt: "Wenn Sie über den Schiedsrichter sprechen wollen, höre ich auf."Maximilian Thalhammer, Spieler Mannheim, über seinen Platzverweis in der 14. Minute: "Ich weiß, dass ich kurz vor der Roten Karte ausrutsche. Dann versuche ich noch so ein bisschen zu retten und mich nur so auf den Boden zu legen, dass der Gegner nicht an mir vorbei kann. Aber ich habe es jetzt in der Wiederholung gesehen. Es sieht dann schon blöd aus, weil ich mit beiden Beinen, ich würde nicht sagen in den Gegner gehe, aber mich mit beiden Beinen vor den Gegner hinlege. Ich weiß, dass ich ihn so ein bisschen am Mittelfuß getroffen habe, nicht oberhalb des Knöchels. Das war eher so ein Streiftreffer. Der Schiri hat mir keine Begründung gegeben. Es sieht schon hart aus. Aber das ist so ein Dunkelgelb, würde ich sagen. Ich kenne aber auch nicht das Regelwerk, worauf es bei einer Roten Karte ankommt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eUxWZWZPbXRMUFVab2NoeWwra0hrd1VGZVgwRmc5b1FqU01pS2IwSFRmOD0=Rui Mota, Trainer Mannheim: "Es ist offensichtlich: Die Rote Karte hat mein Team komplett aus dem Spiel genommen. Heute war es nicht das Spiel des dritten Teams [der Schiedsrichter, Anm.d.Red.]. In der 1. Halbzeit haben wir in Unterzahl mitgehalten. Wir haben gelitten, aber nicht das Tor kassiert. Dann gehen sie 1:0 in Führung, ein Abseits, von dem ich nicht verstehe, wie man das nicht sehen kann. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf das Spiel. Wir sind rausgegangen und haben versucht, das 1:1 zu erzielen. Dann kriegen wir noch zwei Tore. Das dritte Tor ist wieder Abseits. Ein Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Heute wurden wir vom dritten Team zu sehr bestraft. Ich muss Ingolstadt gratulieren. Natürlich nutzen sie das aus. Das ist nicht ihre Schuld. Meine Jungs tun mir leid, weil sie wirklich hart gearbeitet haben. Mein Gefühl ist, wenn das Spiel 11-gegen-11 ist, ist es ein ganz anderes Spiel."... über den Platzverweis für Maximilian Thalhammer: "Die Rote Karte ist ein Ausrutscher von 'Thali'. Das ist ein Ausrutscher. Das ist eine klare Gelbe Karte, aber keine Rote Karte. Dann musst du beim Rechtsverteidiger auch Rot geben. Er rutscht aus. Er hat gesehen, dass gesehen, dass er den Gegner für eine Gelbe, aber nicht für eine Rote Karte getroffen hat? Wenn Sie über das Spiel sprechen wollen, mache ich weiter. Wenn Sie über den Schiedsrichter sprechen wollen, höre ich auf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L2JuMTBMemROYmU0b2F5NGlKSDBtbWtNSEhPK0xISnRzM0xGbytEd3RWOD0=Achim Beierlorzer, Trainer Ingolstadt: "Man hat gesehen, wie schwer es ist, hier im Waldhof Fußball zu spielen. Das ist eine total engagierte Mannschaft. Es ist im Fußball manchmal so, dass eine Situation, ein Moment passiert. Da müssen wir die Rote Karte einfach erwähnen. Die hat das Spiel schon auf unsere Seite gebracht, weil wir auf einmal - obwohl wir es in der 1. Halbzeit noch nicht so ganz gut gemacht haben - vom einen zum anderen spielen konnten und das für den Waldhof extrem schwer war auf dem tiefen Geläuf. Das war schon ein wichtiger Punkt. Ich kenne Max [Thalhammer] - Max hat bei mir in Regensburg gespielt. Max kommt aus Ingolstadt. Er rutscht halt aus und dann schaut das richtig bescheuert aus, dass er mit beiden Beinen ins Schienbein von unserem Spieler springt. Absicht war es garantiert nicht. Aber das schützt ja vor Strafe nicht. Insofern war das ein Knackpunkt für das Spiel. [...] Ich denke, wir haben das Spiel auf jeden Fall verdient in der Konstellation, die sich ergeben hat, gewonnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=LzlVTThsS2FSQ2lYVG04U3NwaFdHZXgwOXFVdUp4eFUxZWUxMWd5enEzST0=SC Verl - SSV Jahn Regensburg 2:2 | Hildmann wirf die Kappe weg: "Es ärgert mich so sehr, wenn wir uns nicht belohnen"Orest Shala, Trainer SC Verl: "Ich fand uns in der ersten Halbzeit nicht schlecht, aber was uns komplett abgegangen ist, war die Torgefahr. Schon wieder hat die Mannschaft gezeigt, wie sie mit Rückschlägen umgeht. Da bin ich schon sehr froh drüber." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bGREdm1NelpnVHBnQjdPaGtlQXd5cHB2b3Y5TU85dHQwcUZrbjdOTTlQVT0=Sascha Hildmann, Trainer SSV Jahn Regensburg: "Wir haben eine bockstarke erste Hälfte gespielt. Super organisiert verteidigt, hatten Umschaltmomente, auf die wir gelauert haben. Nassim Boujellab muss das 3:0 schießen und dann rächt sich das in dieser Liga. Man hat gemerkt, dass dann die Körner verloren gehen, dann spielst du 2:2. Vor dem Spiel hätten wir das alle angenommen. Es ärgert mich so sehr, wenn wir uns nicht belohnen. Dann ist die Kappe rumgeflogen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z2hDKzVzMm8wNkZzb0hTcng1N2k1WHFaSjlnTkRaUmM2cDRNaDhoUkxjTT0=SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen 3:0 | Knallstart für Seitz, Selimbegovic frustriert: "Ich weiß nicht, welcher Gegentreffer einfacher zu verteidigen ist"Jochen Seitz, Trainer Wiesbaden, seit Amtsantritt 2 Spiele, 2 Siege, 7:2 Tore: "Eigentlich müsste ich meine Karriere in der 3. Liga jetzt beenden, weil es nicht erfolgreicher geht. Damit würde ich die ewige Bestenliste anführen, zumindest mit einem Punkteschnitt von 3,0. Aber das war heute ein hartes Stück Arbeit, gerade in der 1. Halbzeit. Deswegen haben wir in der Halbzeit ein bisschen umgestellt, sind es ein bisschen offensiver angegangen, weil wir in der 1. Halbzeit zu tief gestanden sind. Wir sind nicht so richtig in die Umschaltmomente gekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber trotzdem, wie die Mannschaft das hinten raus verteidigt hat, leidenschaftlich. Das war wieder herausragend!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VkkyRmdYTFVyQVgzdDRWTjdHZ3dxMkNMTVVLeFd5KzF3ZjZDL3dMRVBjQT0=Danilo Wiebe, Spieler Aachen: "Das ist gerade eine schwierige Phase. Da brauchen wir nicht drumherum reden, dass die Leistung von allen auf dem Platz nicht perfekt ist. Darunter stellen wir uns etwas anderes vor, dass wir als ältere Spieler die Jungen führen. Dass wir Schwankungen in den Spielen haben, war klar. Da müssen wir aber als Gerüst stabiler sein. Das müssen wir in den nächsten Wochen besser machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YnBHRHowRHJnM0pwamRPbU1wY2oxQjMzczY2N1dKVUE1ODMxS085cDVxWT0=Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Das ist im Moment echt sehr frustrierend. Auch das letzte Spiel und alle Spiele und Punkte, die wir nicht geholt haben, daran sind wir im Detail maßgeblich selbst schuld. Ich weiß nicht, welcher Gegentreffer einfacher zu verteidigen ist. Die erste Ecke so zu kriegen. Ob es Foul war, weiß ich nicht. Das Zweite ist aus der Kategorie: Glauben Sie oder nicht? Und das dritte ist ein Befreiungsschlag, der zur Riesenchance wird. Wenn du so Fußball spielen willst und nicht so konsequent verteidigst, ist es schwierig, Punkte zu holen. Du kannst dir nicht gegen einen tiefstehenden Gegner Chancen wie am Fließband erarbeiten und dann mehr oder weniger mit dem Halbzeitpfiff in Rückstand gehen. Nach der Pause leisten wir uns wieder einen kapitalen Fehler. Damit war das Spiel mehr oder weniger auf die falsche Seite gekippt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmdLN1RRR212bXgvTG1jN0tSajZ1U3pLaG1naStKM2JwUnh5NXpxSzhxOD0=Die 3. Liga bleibt langfristig bei MagentaSport! Telekom erwirbt die exklusiven Live-Rechte bis 2031Die Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und zeigt die 3. Liga bis einschließlich der Saison 2030/31. Die Vereinbarung umfasst alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu s ehen sind. Hinzu kommen umfangreiche Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Welche Bedeutung die Partnerschaft für die Entwicklung der 3. Liga hat, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre: Seit MagentaSport zur Saison 2017/18 mit den Übertragungen begonnen hat, haben sich die TV-Reichweiten der Liga versiebenfacht. Gleichzeitig sind sowohl die Präsenz in den sozialen Medien als auch die digitale Verbreitung der Inhalte deutlich gewachsen. Mit der neuen Vereinbarung setzen DFB und Telekom diese Entwicklung langfristig fort.Reaktionen auf die Vertragsverlängerung - der Link: cloud.thinxpool.de/s/ksDyXqbQ7x93R9p (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsFWt8PsXvdcrwTuOyU0WZ/7ZdgbadGWIc0)Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 10. SpieltagFreitag, 16.10.2026ab 18.30 Uhr: Fortuna Köln - VfB Stuttgart IISamstag, 17.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Saarbrücken, FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiß Essen, SSV Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden, SG Sonnenhof Großaspach - Preußen Münster, Alemannia Aachen - Hansa Rostockab 16.15 Uhr:Würzburger Kickers - SV Waldhof MannheimSonntag, 18.10.2026ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SC Verlab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: SV Meppen - TSV HavelseGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 7. SpieltagFreitag, 16.10.2026ab 18.15 Uhr: SC Freiburg - RB LeipzigSamstag, 17.10.2026ab 11.45 Uhr: 1. FC Köln - Hamburger SVab 13.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht FrankfurtSonntag, 18.10.2026ab 13.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnbergab 15.45 Uhr: SV Werder Bremen - TSG Hoffenheimab 18.15 Uhr 1. FSV Mainz 05 - VfL WolfsburgMontag, 19.10.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - VfB StuttgartPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6371296