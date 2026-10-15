Daten sind der Rohstoff für die künstliche Intelligenz. Am 6. Oktober hat SAP angekündigt, den belgischen Spezialisten TechWolf zu übernehmen, dessen Technik Aufgaben, Fähigkeiten und Arbeitsmarktsignale verknüpft. Der Abschluss ist für das 4. Quartal geplant. Rohstoffe im wörtlichen Sinn begleitet Aspermont, das sich vom Fachverlag für den Bergbau zum Anbieter von Daten und Analysen entwickelt. Palantir verbindet Datenquellen zu Plattformen, auf denen Behörden und Unternehmen handeln. Die künstliche Intelligenz hilft dem Geschäft mit Daten gerade auf die Sprünge. Wir sehen uns daher SAP, Aspermont und Palantir genauer an.
Enthaltene Werte: AU000000ASP3,DE0007164600,US69608A1088Den vollständigen Artikel lesen ...
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