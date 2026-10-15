Umweltschäden entstehen oft schnell, ihre Beseitigung kostet Zeit und Geld. Die Deutsche Umwelthilfe meldete am 13. Oktober, bei Kontrollen im September sei an Gasanlagen in Norddeutschland, im Westen Deutschlands und in den Niederlanden unkontrolliert Methan entwichen. Die Umweltschützer sehen darin mögliche Verstöße gegen die Methanverordnung der EU. Solche Meldungen dürften Betreibern Beine machen. Wer Anlagen stilllegt, Altlasten dekontaminiert, verwaiste Bohrungen verschließt oder aus Müll noch Energie gewinnt, könnte davon profitieren. Gelingt das, wird aus dem Aufräumen ein Geschäft. Wir sehen uns daher Bilfinger, Zefiro Methane und Waste Management genauer an.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,DE0005909006,US94106L1098Den vollständigen Artikel lesen ...
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