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zukunftsbilanzen.de
15.10.2026 06:46 Uhr
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Wo ist die perfekte Einstiegschance? Porsche AG, Aixtron und Power Metallic Mines im Härtetest!

Die Porsche AG kämpft und ringt mit einer spürbaren Absatzschwäche und versucht ihre strategischen Reformen durchzuboxen. Der Halbleiterausrüster Aixtron sorgt trotz eines nervösen Marktumfelds mit starkem Rückenwind aus der KI-Infrastruktur für Aufsehen und setzt ein Ausrufezeichen. Gleichzeitig rückt mit Power Metallic Mines ein interessanter Rohstoffwert in den Blickpunkt, der nach einer aktuell erfolgten Konsolidierung und dank hochkarätiger Polymetall-Vorkommen vor einer spannenden Reboundreaktion stehen könnte. In diesem Aktien-Report beleuchten wir die operativen Meilensteine, die aktuellen Analysteneinschätzungen sowie die Chancen und Risiken dieser drei Werte. Erfahren Sie im Folgenden, welche Titel jetzt überzeugen und wo kluge Anleger ganz genau hinsehen sollten und welche Werte zwingend auf die Watchlist oder gar ins Depot gehören!

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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