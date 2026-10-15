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Dow Jones News
15.10.2026 06:51 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/US-Inflationsdaten treiben Zinserhöhungssorgen an - Tech-Werte knicken ein

DJ MÄRKTE ASIEN/US-Inflationsdaten treiben Zinserhöhungssorgen an - Tech-Werte knicken ein

DOW JONES--Deutliche Abgaben verzeichnen die ostasiatischen Börsen am Donnerstag. Überraschend hohe US-Inflationsdaten schüren die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Dies belastet vor allem die zinssensiblen Technologiewerte. Dazu kommen die Sorgen vor einem schärferen Wettbewerb bei Speicherchips mit China, nachdem der chinesische Hableiter-Hersteller CXMT zuletzt Fortschritte bei einer effizienteren DRAM-Architektur vermeldet hatte. Dies weckt Sorgen nach einer geringeren Nachfrage für Speicherchips von Herstellern wie Samsung Electronics und SK Hynix. Dazu wird TSMC im Tagesverlauf seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen, auf die der Markt mit Spannung schaut. Die TSMC-Aktie verliert im Vorfeld 2,0 Prozent.

Vor diesem Hintergrund verzeichnet der technologielastige Kospi in Seoul einen Abschlag von 8,0 Prozent. Für die beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix geht es um 9,7 bzw. 11,4 Prozent nach unten. In Tokio belasten ebenfalls Verluste bei den Technologiewerten - der Nikkei-225 knickt um 5,1 Prozent ein der breiter gefasste Topix verliert 2,7 Prozent. Bei den Einzelwerten fallen Ibiden um 13 Prozent, Fujikura geben um 12,3 Prozent nach und Kioxia Holdings verlieren 11,9 Prozent. In China fallen die Abgaben nicht ganz so hoch aus. Der Shanghai-Composite büßt 2,0 Prozent ein und der Hang-Seng-Index reduziert sich um 1,4 Prozent.

De US-Inflationsdaten haben "die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed wiederbelebt", schreibt Antonio Di Giacomo von XS.com. "Höherer Preisdruck, gestiegene Renditen und Sorgen über Technologieunternehmen haben die Risikobereitschaft verringert", fügt der Senior-Marktanalyst hinzu. Die US-Verbraucherpreise waren im September um 3,7 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent von 3,4 Prozent im Vormonat gerechnet. Die Energiekosten trieben die Inflation an, wobei die Benzinpreise im Vergleich zum Vormonat um 9,1 Prozent und zum vergangenen Jahr um 34 Prozent nach oben kletterten. Ohne die Berücksichtigung der Energie- und Nahrungsmittelpreise übertraf auch die Kerninflation mit einem Anstieg von 2,6 Prozent die Prognosen der Ökonomen.

"Die Märkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent für eine Zinserhöhung im Oktober ein, verglichen mit 20 Prozent vor den Daten", so Ökonomin Samara Hammoud von der CBA.

In Australien geht es für den S&P ASX/200 um 0,2 Prozent nach unten. In Australien sind im September fast 40.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Dies nimmt der Reserve Bank of Australia (RBA) etwas den Druck, die Leitzinsen im November weiter anzuheben. Gleichwohl dürften die Akteure an den Geldmärkten weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass die RBA ihre Geldpolitik im November weiter straffen wird. Dies liegt an den jüngsten Signalen der Notenbank, wonach sie bereit ist, gewisse Schmerzen auf dem Arbeitsmarkt in Kauf zu nehmen, um dem jüngsten Aufwärtstrend der Inflation entgegenzuwirken. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.714,70  -0,2    +0,0      7:00 
Topix 500 (Tokio)     3.112,85  -2,7   +17,0      8:00 
Kospi (Seoul)       5.527,12  -8,0   +31,2      8:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.970,85  -1,4    -6,5      10:00 
Shanghai-Composite     3.692,65  -2,0    -7,0      9:00 
Straits-Times (Singapur)  5.373,89  -0,9   +15,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.811,39  -2,2   -32,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.622,56  -0,3    -3,4      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %    0:00  Mi, 9:25 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1224  +0,6   1,1156     1,1204  -4,4 
EUR/JPY           177,03  +0,2   176,62     177,31  -3,8 
EUR/GBP           0,8471  +0,2   0,8455     0,8447  -2,8 
USD/JPY           157,70  -0,4   158,31     158,24  +0,7 
USD/KRW          1.348,30  +0,8  1.338,17    1.335,42  -6,4 
USD/CNY           6,6918  -0,0   6,6926     6,6929  -4,3 
USD/CNH           6,6923  -0,1   6,6959     6,6925  -4,1 
USD/HKD           7,8472  -0,0   7,8483     7,8480  +0,8 
AUD/USD           0,6950  -0,3   0,6969     0,7007  +4,2 
NZD/USD           0,5624  +0,6   0,5591     0,5623  -2,3 
BTC/USD          80.860,78  -1,1 81.743,31    83.414,95  -7,8 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           93,99  -1,2   -1,10      95,09 
Brent/ICE          104,23  -1,7   -1,83     106,06 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.144,53  +1,0   39,41    4.105,12 
Silber            55,93  +0,5    0,29      55,64 
Platin           1.605,80  -0,1   -0,95    1.606,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mpt

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October 15, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)

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