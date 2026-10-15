Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Cicor steigert Umsatz im dritten Quartal um 6.7% und verzeichnet starken Auftragseingang - hoher Auftragsbestand stützt die erwartete Wachstumsbeschleunigung im vierten Quartal



15.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 15. Oktober 2026 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) setzt ihr solides organisches Wachstum von 4.6% im dritten Quartal 2026 fort, getragen von einer anhaltend starken Kundennachfrage und einem hohen Auftragseingang. Der Quartalsumsatz stieg um 6.7% auf CHF 170.8 Mio. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang um 10.7% auf CHF 193.2 Mio. Daraus ergibt sich eine Book-to-Bill-Rate von 1.13 für das dritte Quartal. Die Kennzahl liegt bereits zum sechsten Mal in Folge über 1 und gewährleistet eine hohe Visibilität hinsichtlich des künftigen Wachstums Organisch wuchs der Umsatz der Cicor Gruppe im dritten Quartal 2026 um 4.6%. Das Wachstum wurde durch Materialengpässe in einem angespannten Beschaffungsmarkt für bestimmte Komponenten, insbesondere Leiterplatten (PCB) und Speicherchips, gebremst. In den ersten neun Monaten 2026 erreichte das organische Umsatzwachstum 1.7%. Für das vierte Quartal erwartet Cicor eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums. Diese wird durch den hohen Auftragsbestand gestützt und dürfte von den umfangreichen Massnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in der Lieferkette profitieren. Die Gruppe rechnet damit, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr 2026 um 10 bis 25% über dem Niveau des ersten Halbjahres liegen wird. Ein wesentlicher Teil dieses sequenziellen Anstiegs dürfte auf das vierte Quartal entfallen. Damit dürfte das Schlussquartal mit Abstand das umsatzstärkste des Jahres werden. Kontakt

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