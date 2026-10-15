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Hypoport SE: Solide operative Entwicklung in rückläufigem Gesamtmarkt



15.10.2026 / 07:10 CET/CEST

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Operative Kennzahlen 9M/26 Hypoport SE: Solide operative Entwicklung in rückläufigem Gesamtmarkt Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung auf dem Niveau des starken Vorjahres

Volumen der privaten Immobilienfinanzierung bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken steigen deutlich trotz Marktrückgang

Dr. Klein und VALUE ebenfalls mit solidem Wachstum

Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzt sich mit rund 190.000 gewonnenen Einheiten fort Berlin, 15. Oktober 2026: Die operativen Kennzahlen zu den Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe in der privaten Immobilienfinanzierung (Segment Real Estate & Mortgage Platforms) sowie für die wohnungswirtschaftliche Verwaltungsplattform (Segment Financing Platforms) haben sich vor dem Hintergrund seit Frühling leicht rückläufiger Märkte positiv entwickelt. Die Entwicklung der privaten Wohnimmobilienfinanzierung in Deutschland war in den ersten neun Monaten 2026 von volatiler Geopolitik gekennzeichnet. Nach einem leichten Wachstum am Jahresanfang entwickelte sich der Gesamtmarkt aufgrund steigender Zinsen in Q2 und Q3 rückläufig. In diesem Umfeld bewegte sich das Transaktionsvolumen der Plattform Europace, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum in 9M/26 seitwärts. Insbesondere die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas bauten ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz deutlich aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken weiter sank. Weiterhin wurden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert. Der Neubau zeigte in 2026 jedoch - von einem niedrigen Niveau kommend - die stärkste Wachstumsrate. Energetische Sanierungen und Anschlussfinanzierung bleiben weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Dynamik des Zugewinns an Nutzeinheiten unter Vertrag für die wohnwirtschaftliche Verwaltungsplattform Dr. Klein Wowi Digital blieb mit einem Plus von rund 190.000 Einheiten innerhalb von zwölf Monaten weiter hoch. Die Schwestergesellschaft Dr. Klein Wowi Finanz platzierte aufgrund der kraftlosen Gesamtmarktlage für den sozialen Mietwohnungsneubau und zur energetischen Sanierung hingegen ein geringeres Kreditvolumen als im Vorjahreszeitraum. Ein ähnliches Bild zeigte sich im leicht gesunkenen Geschäftsvolumen der Unternehmensfinanzierung der REM Capital. Der Anstieg des auf Europace vermittelten Volumens von Ratenkrediten basierte vorrangig auf zusätzlichen Partnern und deren Produktivitätssteigerungen in einem schwachen Gesamtmarkt, der durch eine deutlich restriktivere Kreditvergabe der Banken geprägt war. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender von Hypoport, ordnet die Entwicklung gegenüber dem Marktumfeld ein: "Während der Gesamtmarkt für private Immobilienfinanzierungen durch gestiegene Zinsen bei immer noch hohen Kaufpreiserwartungen der Verkäufer zwischenzeitlich nachgibt, verteidigen wir unser Transaktionsvolumen durch Zugewinne bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Dieser Erfolg wird abgerundet durch einen steigenden Produktabsatz z.B. bei den Bewertungslösungen unserer Value AG. Somit waren wir auch im Sommerquartal mit der Umsetzung unserer Strategie erfolgreich." Die detaillierte Entwicklung der Kennzahlen zu allen drei Segmenten finden Sie in der nachstehenden Tabelle. (Angaben in Mrd. €) 9M/26 9M/25 9M

Veränd. Q3/26 Q3/25 Q3

Veränd. Segment Real Estate & Mortgage Platforms Transaktionsvolumen* Europace Immobilienfinanzierung 57,34 57,13 +0% 19,04 18,78 +1% davon Transaktionsvolumen Finmas Immobilienfinanzierung 9,88 8,72 +13% 3,28 2,88 +14% davon Transaktionsvolumen Genopace Immobilienfinanzierung 15,79 14,76 +7% 5,33 4,95 +8% Durchschnittliche Zinsbindungsdauer Immobilienfinanzierung (in Jahren) 10,4 10,8 -4% 10,4 10,6 -2% Transaktionsvolumen* Europace Bausparen 3,82 4,52 -15% 1,25 1,46 -14% Vertriebsvolumen* Dr. Klein Privatkunden Immobilienfinanzierung 6,10 5,92 +3% 2,11 1,93 +9% Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien VALUE AG 31,69 27,38 +16% 10,51 9,46 +11% Segment Financing Platforms Wert Vermittlungsvolumen Dr. Klein Wowi Finanz 0,95 0,97 -2% 0,33 0,38 -13% Anzahl Nutzeinheiten unter Vertrag Wowi Digital (in Tsd.) 801 612 +31% - - - Geschäftsvolumen Unternehmensfinanzierung REM Capital ("Bill") 1,72 1,77 -3% 0,53 0,66 -20% Transaktionsvolumen* Europace Ratenkredit 6,00 5,43 +10% 1,93 1,79 +8% Segment Insurance Platforms 30.09.26 30.09.25 Veränd. Auf SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 5,99 5,13 +17% Auf SMART INSUR migriertes & validiertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 2,64 1,98 +34% Auf ePension verwaltetes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 0,40 0,32 +23% * Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitenden ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2026/2027: 09. Nov. 2026 Q3 Zwischenmitteilung 2026 15. März 2027 Gesamtjahresergebnis 2026 (vorläufig) 30. März 2027 Gesamtjahresergebnis 2026 (final) 10. Mai 2027 Q1 Zwischenmitteilung 2027 09. Aug. 2027 Halbjahresbericht 2027 08. Nov. 2027 Q3 Zwischenmitteilung 2027 Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



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