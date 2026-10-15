Hamburg/Berlin (ots) -Die Kontrast Headhunter Agentur (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-hamburg/) und Personalberatung GmbH aus Hamburg und Berlin ist mit einem neuen internationalen Executive-Search-Mandat im Forschungsumfeld beauftragt worden.Für das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin sucht die Personalberatung einen Head of Administration / Leitung der Verwaltung für das Kumasi Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine (KCCR) in Ghana.Ausschlaggebend für die Beauftragung waren insbesondere Referenzen aus Deutschland bei der Besetzung anspruchsvoller Fach- und Managementpositionen für Forschungsinstitute, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen.Der Head of Administration übernimmt eine zentrale Managementfunktion am KCCR. Im Mittelpunkt stehen die Steuerung und Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen, Personaladministration, Beschaffung, Vertrags- und Organisationsfragen sowie die Koordination wichtiger Schnittstellen innerhalb des Forschungszentrums und zu internationalen Partnerinstitutionen.Auch Budgetierung, Finanzmanagement und Grant Management gehören zum Verantwortungsbereich. Der Schwerpunkt der Position liegt jedoch auf der übergreifenden administrativen Leitung und der organisatorischen Steuerung des Forschungsbetriebs.Gesucht wird eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehrjähriger Verwaltungs- und Managementerfahrung, ausgeprägter interkultureller Kompetenz sowie möglichst internationalem oder wissenschaftsnahem Hintergrund. Dienstort ist Kumasi in Ghana.Das Mandat verbindet erneut zwei Kompetenzfelder der Kontrast Personalberatung: Headhunting für Forschung und Wissenschaft sowie Executive Search für Management- und Verwaltungsfunktionen. Kontrast übernimmt die strukturierte Direktansprache geeigneter Führungskräfte und begleitet den Auswahlprozess bis zur Besetzungsentscheidung.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail ingo.scheider@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6371346