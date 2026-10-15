Taucha (ots) -Wer sich beruflich neu orientiert, trifft derzeit häufig auf steigende Anforderungen an Erfahrung, Qualifikationen und Zertifikate. Die Selbstständigkeit kann deshalb eine Alternative sein - zumal die Vorbereitung auf die Gründung unter bestimmten Voraussetzungen durch ein AVGS-gefördertes Existenzgründungscoaching unterstützt werden kann. Wie Tobias Wolfrum angehende Gründer auf diesem Weg begleitet und worauf es beim Aufbau eines tragfähigen Unternehmens ankommt, erfahren Sie hier.Der Arbeitsmarkt stellt viele Menschen, die sich beruflich verändern möchten, derzeit vor eine schwierige Entscheidung. Trotz Fachwissen und jahrelanger Erfahrung reichen die bisherigen Qualifikationen für den nächsten Karriereschritt nicht immer aus. Eine Alternative kann darin liegen, die eigenen Fähigkeiten für eine Selbstständigkeit zu nutzen. Denn dort entscheidet weniger, ob jemand sämtliche Anforderungen einer Stellenausschreibung erfüllt, sondern ob er mit seinem Angebot ein konkretes Problem löst, für das Kunden bereit sind zu bezahlen. Damit beginnt allerdings eine neue Herausforderung: Aus der eigenen Fachkompetenz müssen ein tragfähiges Angebot, eine klare Positionierung und eine funktionierende Kundengewinnung entstehen. Gleichzeitig müssen Gründer plötzlich Entscheidungen treffen, für die es keinen Vorgesetzten und keinen vorgegebenen Weg mehr gibt. "Viele haben jahrelang erfolgreich in ihrem Beruf gearbeitet und erleben bei der Gründung trotzdem eine völlig neue Unsicherheit. Plötzlich gibt es niemanden mehr, der ihnen sagt, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Genau das hält manche länger zurück, als eigentlich nötig wäre", sagt Tobias Wolfrum von Tobias Wolfrum Consulting."Wer gründet, muss nicht auf jede neue Situation bereits eine Antwort haben. Entscheidend ist, die richtigen Fragen mit erfahrenen Sparringspartnern zu klären und daraus fundierte Entscheidungen für das eigene Unternehmen abzuleiten", erklärt Tobias Wolfrum. Die Herausforderungen einer Gründung kennt er dabei aus eigener Erfahrung. Mit 19 Jahren machte er sich erstmals selbstständig, scheiterte nach rund vier Jahren jedoch daran, sein Angebot verlässlich zu verkaufen und genügend Kunden zu gewinnen. Daraufhin beschäftigte er sich intensiv mit Marketing und Vertrieb und entwickelte sich beruflich bis zum Vertriebsleiter bei DHL Express. In seiner weiteren Laufbahn sammelte er über 16 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Führung, verantwortete Teams mit bis zu 30 Mitarbeitenden und gründete selbst mehr als fünf Unternehmen. Parallel dazu vertiefte er sein Wissen durch zahlreiche Qualifikationen, unter anderem als Vertriebsspezialist (TÜV), Projektmanager (IHK), psychologischer Berater (ILS) und zertifizierter Coach (Dr. Migge). Auch im internationalen Management (DPDHL) bildete er sich weiter und wurde für seine Leistungen im Vertrieb mehrfach mit dem "Überflieger"-Award im DACH-Raum (CWS) ausgezeichnet. Heute verbindet er diese fachlichen Kenntnisse mit seiner eigenen unternehmerischen Erfahrung und unterstützt mit Tobias Wolfrum Consulting angehende Gründer gemeinsam mit einem Netzwerk unternehmerisch erfahrener Experten beim Aufbau ihres Unternehmens.Tobias Wolfrum Consulting setzt bei der individuellen Ausgangslage anEine Gründung verläuft selten nach einem festen Schema. Während manche Gründer ihre Geschäftsidee noch schärfen müssen, beschäftigen sich andere bereits mit konkreten Fragen zu Angebot, Kundengewinnung oder Vertrieb. Allgemeine Gründungsseminare können hierzu wichtige Grundlagen vermitteln. Sobald jedoch konkrete Entscheidungen für das eigene Unternehmen anstehen, müssen die Antworten zur jeweiligen Situation passen.Um diese individuelle Begleitung abzubilden, arbeitet Tobias Wolfrum Consulting mit einem Netzwerk aus 31 unternehmerisch erfahrenen Experten zusammen. Sie alle sind selbstständig und bringen neben unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten eigene Erfahrungen aus dem Unternehmertum mit. Welcher Experte einen Gründer begleitet, richtet sich dabei auch nach dessen Geschäftsmodell und Branche. Wer beispielsweise ein E-Commerce-Unternehmen aufbaut, kann so mit jemandem zusammenarbeiten, der selbst Unternehmen in diesem Bereich führt. Das Spektrum reicht dabei vom Handwerk über Beratung und Coaching bis zu verschiedenen Dienstleistungs- und Handelsbereichen.Warum der Vertrieb von Anfang an zur Gründung gehörtDoch ganz unabhängig vom Geschäftsmodell werden die ersten Kunden früher oder später zum entscheidenden Faktor. Gerade deshalb spielt der Vertrieb für Tobias Wolfrum von Beginn an eine wichtige Rolle. "Manche Gründer machen Logo und Website zum allerersten Schritt und verlieren sich darin. Das bringt allerdings gar nichts. Mein Grundsatz lautet daher: Mach es am Kunden. Frag deinen Kunden", betont er. Statt Angebot, Website und weitere Strukturen erst vollständig auszuarbeiten, sollen Gründer also möglichst früh mit potenziellen Kunden ins Gespräch kommen. Denn erst dort erfahren sie, welche Fragen tatsächlich entstehen, welche Einwände wiederkehren und an welchen Stellen das Angebot noch geschärft werden muss.Damit diese Gespräche die richtigen Erkenntnisse liefern, müssen Gründer allerdings zunächst wissen, wen sie mit ihrem Angebot tatsächlich erreichen wollen. Das ist nicht immer so eindeutig, wie es zunächst scheint: Die Person, die eine Leistung nutzt, ist schließlich nicht zwangsläufig auch diejenige, die dafür bezahlt oder die Kaufentscheidung trifft. Wer diesen Unterschied nicht berücksichtigt, richtet seine Vermarktung womöglich an die falschen Menschen. Und selbst wenn die Zielgruppe stimmt, führt nicht jedes Interesse zu einem Auftrag. Auch ein gut geführtes Gespräch kann mit einer Absage enden und gerade zu Beginn schnell Zweifel am eigenen Vorhaben auslösen. Für Tobias Wolfrum ist deshalb entscheidend, ein Nein nicht persönlich zu nehmen, sondern als Teil des Vertriebs zu verstehen. Gründer sollten vielmehr hinterfragen, woran ein Gespräch gescheitert ist und was sie beim nächsten Mal besser machen können.Von der Beratung in die Umsetzung: Warum Gründer früh selbst ins Handeln kommenGenau dieses Lernen aus der Praxis prägt auch die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von Tobias Wolfrum Consulting. Statt die nächsten Schritte lediglich mit den Gründern zu besprechen, setzen diese sie anschließend selbst um. Soll beispielsweise eine Kooperation entstehen, bereitet der zuständige Experte gemeinsam mit dem Gründer das Vorgehen vor. Danach nimmt dieser selbst Kontakt auf und führt das Gespräch. So übernimmt der Gründer bereits während der Beratung Aufgaben, für die er später ohnehin selbst verantwortlich ist. Gerade zu Beginn wollen viele Gründer dabei möglichst schnell erste Ergebnisse erzielen und mit ihrer Selbstständigkeit Geld verdienen. Problematisch wird es, wenn daraus die Erwartung entsteht, dass jeder Schritt sofort funktionieren muss. Denn wer jede Entscheidung unter unmittelbaren Erfolgsdruck stellt, erschwert sich damit auch das Ausprobieren und Lernen in dieser frühen Phase. "Dieses 'Es muss jetzt funktionieren' sorgt im Kopf für eine Blockade. Gerade das ist es, was Gründer nicht brauchen", betont Tobias Wolfrum.Umso wichtiger ist es aus seiner Sicht, nicht alle Herausforderungen gleichzeitig lösen zu wollen, sondern sich auf die jeweils anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Und die reichen beim Aufbau eines Unternehmens weit über Kundengewinnung und Vertrieb hinaus. Gemeinsam mit den Gründern prüft das Team deshalb beispielsweise, welche wiederkehrenden Tätigkeiten sich vereinfachen oder mit digitalen Werkzeugen unterstützen lassen. Auch künstliche Intelligenz kann dabei zum Einsatz kommen, etwa bei Aufgaben im Umfeld der vorbereitenden Buchhaltung. Bei rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen hilft Tobias Wolfrum Consulting dabei, relevante Themen frühzeitig zu erkennen und die nächsten Schritte vorzubereiten. Erfordert ein Fall eine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung, zieht das Team entsprechend qualifizierte Rechtsanwälte oder Steuerberater hinzu.Wie der AVGS den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtern kannEine Begleitung durch erfahrene Unternehmer kann angehenden Gründern helfen, die vielen Entscheidungen beim Aufbau des eigenen Unternehmens nicht allein treffen zu müssen. Gerade vor der Gründung stellt sich allerdings auch die Frage, wie eine solche Unterstützung finanziert werden kann. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Gründer die Kosten dafür nicht selbst tragen: Wer arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht ist, kann über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) ein gefördertes Existenzgründungscoaching in Anspruch nehmen. So können Gründer ihr Vorhaben professionell vorbereiten, ohne sich bereits endgültig auf die Selbstständigkeit festlegen zu müssen. "Das Geniale am geförderten Coaching ist, dass es für die Teilnehmenden komplett risikolos ist. Es entstehen ihnen keine Kosten, selbst wenn sie während des Coachings feststellen, dass die Selbstständigkeit doch nicht der richtige Weg für sie ist", erklärt Tobias Wolfrum.Welche Förderung im konkreten Fall infrage kommt, klärt das Team gemeinsam mit den Gründern und begleitet sie bei den notwendigen Schritten bis zur Antragstellung. Dabei empfiehlt Tobias Wolfrum, Möglichkeiten wie den AVGS gezielt anzusprechen, statt sich mit einem allgemeinen Verweis auf andere Anlaufstellen zufriedenzugeben. Neben dem AVGS kann beim Schritt aus der Arbeitslosigkeit beispielsweise auch der Gründungszuschuss relevant sein. Wird eine Förderung abgelehnt, unterstützt das Team je nach Fall auch im weiteren Widerspruchsprozess. Ob eine Förderung bewilligt wird und in welcher Höhe, entscheidet jedoch immer die zuständige Stelle.Wie Tobias Wolfrum Consulting Gründer über den Start hinaus begleitetMit der Gründung endet der Aufbau eines Unternehmens allerdings noch nicht. Sobald die ersten Kunden gewonnen sind, entstehen neue Herausforderungen. Dann geht es beispielsweise darum, die Kundengewinnung auszubauen, mit steigender Auslastung umzugehen oder Abläufe im Geschäftsalltag weiterzuentwickeln. Deshalb begleitet Tobias Wolfrum Consulting viele Kunden je nach Entwicklung ihres Unternehmens über einen Zeitraum von zwölf bis 24 Monaten.Auch nach der Gründung sollen Unternehmer lernen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Dabei stehen ihnen die Experten von Tobias Wolfrum Consulting weiterhin als Sparringspartner zur Seite. Je nach Bedarf unterstützen sie aber auch direkt bei der Umsetzung, übernehmen einzelne Aufgaben oder entwickeln gemeinsam mit den Unternehmern neue Ideen weiter. "Gründer müssen ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Aber sie müssen nicht jeden Fehler erst selbst machen, um daraus lernen zu können", so Tobias Wolfrum abschließend.Sie möchten aus Ihrer Geschäftsidee ein tragfähiges Unternehmen entwickeln und die nächsten Schritte gezielt angehen? Dann wenden Sie sich an Tobias Wolfrum Consulting (http://www.tobiaswolfrum.de) und vereinbaren Sie Ihren unverbindlichen Klarheitscheck. In nur 15 Minuten erfahren Sie, wo Ihre Gründung aktuell steht und welcher nächste Schritt für Sie sinnvoll ist!Pressekontakt:Tobias Wolfrum ConsultingInh. Tobias WolfrumE-Mail: info@tobiaswolfrum.deWebseite: www.tobiaswolfrum.deOriginal-Content von: Tobias Wolfrum Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183631/6371355