Die Dell-Aktie erlebte am Mittwoch einen regelrechten Ausverkauf. Um -11,4% ging es auf 507,43 US$ bergab. Auslöser war eine Abstufung durch Barclays. Der Analyst sieht trotz des KI-Booms keinen entscheidenden Wendepunkt bei den Investitionen von Unternehmenskunden. Dabei verfügt Dell inzwischen über einen KI-Server-Auftragsbestand von 95 Milliarden US$. Nach einem Kursanstieg von rund +355% seit Jahresbeginn bis zum Dienstag stellt sich allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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