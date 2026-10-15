Berkshire Hathaway überrascht mit einem weiteren Technologieinvestment. Der von Greg Abel geführte Konzern investiert zusätzliche 330 Millionen US$ in Bending Spoons und erhöht sein Engagement damit auf insgesamt 930 Millionen US$. Die Berkshire-B-Aktie reagierte am Mittwoch mit einem Kursplus von rund +1,1% auf 526,35 US$. Spannend ist allerdings nicht nur der Deal: Analysten sehen bis zu 15% Kurspotenzial. Ist die Aktie bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de