Der Lithiumproduzent Albemarle könnte vor einer kräftigen Erholung stehen. Eine Investmentbank hebt ihre Empfehlung an, während andere Analysten der Aktie sogar mehr als 70 Prozent Kurspotenzial zutrauen. Der Lithiumproduzent Albemarle rückt wieder in den Fokus der Analysten. Die japanische Investmentbank Mizuho hat die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und sieht angesichts einer anziehenden Lithiumnachfrage erhebliches Erholungspotenzial. Das neue Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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