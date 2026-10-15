BÖRSE AKTUELL: Ein schwächerer Dollar, ein starker Goldpreis und ein Technologie-Sektor im freien Fall - was treibt den Markt an

Die weltweiten Aktienmärkte stehen massiv unter Druck. Eine Kombination aus hartnäckiger Inflation in den USA, geopolitischer Eskalation im Nahen Osten und Wachstums- sowie Finanzierungssorgen im Technologiesektor löst weltweit Verkaufswellen aus. In den aktuellen Börsen News blicken Anleger gespannt auf die US-Notenbank Fed und wichtige Konjunkturdaten.

Geopolitische Spannungen in der Straße von Hormus und Starlink-Streit

Die Lage in der Straße von Hormus spitzt sich weiter zu: Das unter singapurischer Flagge fahrende Containerschiff GFS Pride sank nach einem Treffer durch ein unidentifiziertes Projektil, während ein weiteres Schiff (GFS Giselle) Rumpfschäden erlitt. Die Schifffahrtsbehörden Singapurs verurteilten die Angriffe als völkerrechtswidrig. Während das US-Zentralkommando CENTCOM betont, die Kontrolle über die Meerenge zu behalten, ordneten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Berichten zufolge die Evakuierung von Militärbasen an. Parallel dauern Houthi-Angriffe auf Anlagen von Saudi Aramco an, was die Risikoaufschläge am Ölmarkt hochhält.

Im Russland-Ukraine-Konflikt kam es zu Spannungen um das Satellitennetzwerk Starlink. Kiew warf SpaceX vor, Geschwindigkeitsbegrenzungen ohne Vorwarnung eingeführt zu haben, was Drohnenoperationen gestört habe. Elon Musk verwies darauf, dass die Starshield-Systeme der US-Regierung gehören und Restriktionen letztlich vom US-Präsidenten abhängen.

US-Inflation über Erwartungen - Zinsängste kehren zurück

Der zentrale ökonomische Einflussfaktor im heutigen Marktbericht Börse ist die höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreisinflation (CPI) für September.

Kernrate (Kern VPI): Stieg auf 2,6 - y/y (Prognose: 2,5 %).

Gesamtrate (Headline VPI): Stieg auf 3,7 - y/y, getrieben von einem Anstieg des Energieindex um 5,2 %.

Hauptursache sind die hohen Treibstoffpreise im Zuge der Nahost-Eskalation (US-Benzinpreis bei durchschnittlich 4,33 - pro Gallone gegenüber 3,08 - im Vorjahr). Die Daten nären Befürchtungen, dass die Fed die Geldpolitik noch in diesem Jahr weiter straffen könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober stieg am Markt auf etwa 29 - während die Mehrheit (75 - weiterhin von unveränderten Zinsen ausgeht....

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