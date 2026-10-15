Berlin (ots) -- Neuer Ansatz für PR und Markenkommunikation: Unternehmer Jochen Schweizer und die Kommunikationsberatung BETTERTRUST starten mit BETTERBRAND ein neuartiges Programm, das professionelle PR- und Markenexpertise breiter zugänglich macht.- Agenturwissen für die eigene Unternehmensmarke: BETTERBRAND verbindet strategisches Kommunikationswissen mitpraxisnaher Wissensvermittlung- Professionelle Kommunikation ohne klassische Agenturbeauftragung: Das Programm befähigt Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte, ihre Positionierung eigenständig zu schärfen, & ihre öffentliche Wahrnehmung aktiv zu gestalten.Mit BETTERBRAND entwickeln Unternehmer Jochen Schweizer und die Kommunikationsberatung BETTERTRUST ein neues Modell der Wissensvermittlung. Professionelle Markenpositionierung, strategische Kommunikation und Public Relations sind für Unternehmen wichtige Instrumente, um öffentliche Wahrnehmung aufzubauen und zu gestalten. Doch gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Kommunikation selbst entwickeln wollen, stehen häufig vor der Frage, wie sie Zugang zu entsprechendem Expertenwissen erhalten.Der Ansatz: Was bislang häufig Gegenstand individueller Beratungsmandate war, wird in einem strukturierten Lern- und Beratungsprodukt zugänglich. Statt Kommunikationsstrategien ausschließlich von externen Spezialisten entwickeln zu lassen, sollen Unternehmer und Führungskräfte befähigt werden, ihre eigene Positionierung zu verstehen, überzeugende Botschaften zu formulieren und ihre öffentliche Wahrnehmung aktiv mitzugestalten.Agenturexpertise öffnet Wissen für alleMit BETTERBRAND (https://betterbrand.de/) übertragen Jochen Schweizer, der über Jahrzehnte mit 88 % Markenbekanntheit eine der bekanntesten Marken Deutschlands aufgebaut hat, und BETTERTRUST professionelle Kommunikations- und Markenberatung in ein Format, das eigenständiges Lernen mit direktem Zugang zu Experten verbindet. Die Teilnehmenden erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern arbeiten konkret an ihrer eigenen unternehmerischen Positionierung.Das Programm kombiniert einen digitalen Videokurs mit mehr als 45 Lerneinheiten in zehn Modulen, individuelle One-on- One-Sessions mit Kommunikations- PR und Markenprofis und einen eigens entwickelten digitalen Assistenten. Der BETTERBOT unterstützt dabei, die erarbeiteten Markenbotschaften im Kommunikationsalltag anzuwenden und weiterzuentwickeln. Zum Start bekommt jedes Unternehmen eine eigene Markenanalyse, um das folgende Programm bestmöglich aufzubauen.Die Lerninhalte sind auf einen Zeitaufwand von rund zehn Stunden ausgelegt und können flexibel bearbeitet werden. Ergänzend bringt der BETTERTRUST Brand Day die Teilnehmenden mit Jochen Schweizer, den Experten der Kommunikationsberatung und weiteren Unternehmern zusammen."Wir wollen PR-Wissen aus der exklusiven Beratung herausholen"Dr. Christopher Runge, Geschäftsführer BETTERTRUST, sagt: "Markenarbeit beginnt nicht mit einer neuen Kampagne, sondern mit Klarheit über das eigene Unternehmen. Viele Unternehmen haben längst eine starke Geschichte. Mit BETTERBRAND helfen wir dabei, sie so herauszuarbeiten, dass der Markt sie versteht."Unternehmerische Erfahrung trifft KommunikationskompetenzMit Jochen Schweizer und BETTERTRUST (https://www.bettertrust.com) kommen zwei unterschiedliche Perspektiven zusammen: die praktische Erfahrung eines Unternehmers, der über Jahrzehnte eine bekannte Marke aufgebaut hat, und die strategische Expertise einer Kommunikationsberatung, die Unternehmen und Persönlichkeiten bei ihrer öffentlichen Positionierung begleitet.Jochen Schweizer, Unternehmer und Mitinitiator von BETTERBRAND, sagt: "Eine starke Marke entsteht nicht allein durch ein gutes Produkt oder eine erfolgreiche Geschäftsidee. Entscheidend ist auch, ob Menschen verstehen, wofür ein Unternehmen steht. Ich habe selbst erlebt, wie wichtig die eigene Geschichte, eine klare Haltung und die richtige Kommunikation für den Aufbau einer Marke sind. Dieses Wissen wollen wir mit BETTERBRAND weitergeben und Unternehmern ermöglichen, ihre eigene Geschichte gezielt zu entwickeln."Lukas Knochel, Managing Director PR & Co-CEO bei BETTERTRUST, erklärt: "Professionelle PR und strategische Markenführung dürfen keine Blackbox sein, zu der nur Unternehmen mit großen Kommunikationsbudgets Zugang haben. In Agenturen steckt enorm viel Wissen darüber, wie öffentliche Wahrnehmung entsteht, wie man relevante Geschichten entwickelt und wie sich Unternehmen glaubwürdig positionieren. Mit BETTERBRAND machen wir dieses Wissen erstmals in dieser Kombination direkt zugänglich."Ein neuer Zugang zu professioneller KommunikationBETTERBRAND richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte, die ihre Marke und ihre öffentliche Positionierung gezielt weiterentwickeln möchten. Das Programm soll insbesondere den Einstieg in strategische Kommunikationsarbeit erleichtern und die Lücke zwischen frei verfügbaren allgemeinen Lerninhalten und klassischer individueller Agenturberatung verkleinern.Damit verfolgen die Initiatoren einen Ansatz, der über die Vermittlung einzelner Marketinginstrumente hinausgeht: Unternehmer sollen nachvollziehen können, wie Positionierung, Markenführung, Storytelling und Public Relations zusammenwirken - und dieses Wissen langfristig für ihre eigene Kommunikation nutzen.ÜBER BETTERBRANDBETTERBRAND ist ein gemeinsames Programm von Unternehmer Jochen Schweizer und der Kommunikationsberatung BETTERTRUST. Es verbindet digitales Lernen, persönliche Expertenberatung und praxisorientierte Markenentwicklung. Ziel ist es, Unternehmern und Führungskräften professionelles Wissen über Public Relations, Positionierung und strategische Markenkommunikation zugänglich zu machen. Weitere Informationen unter www.betterbrand.de (https://betterbrand.de).ÜBER BETTERTRUSTDie inhabergeführte Kommunikationsagentur BETTERTRUST zählt zu den führenden Full-Service-PR-Boutiquen für börsennotierte Unternehmen, innovative Startups und den digitalen Mittelstand. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Wien und Zürich bietet BETTERTRUST seit 2012 maßgeschneiderte Kommunikationslösungen und steht dabei für ganzheitliche Beratung und strategische Exzellenz. Das Leistungsportfolio umfasst internationale und nationale Public Relations & Kommunikationsberatung, Reputationsmanagement, Media Buying sowie Content- und Social Media-Marketing. Mehr Infos finden Sie unter: https://www.bettertrust.com.Pressekontakt:Naya MaederBETTERTRUST GmbHn.maeder@bettertrust.deTelefon: +49 30 3406010-89Original-Content von: Bettertrust GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122719/6371400