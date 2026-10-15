Der DAX wird zum Handelsstart am Donnerstag bei rund 25 200 Punkten erwartet. Die Nervosität der Anleger entlädt sich zunehmend, nachdem die höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise das ohnehin angespannte Marktumfeld weiter verschärft haben. Zinserhöhungsängste, wachsende Zweifel an der KI-Euphorie und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten bilden inzwischen einen gefährlichen Mix für die Aktienmärkte.

Selbst überzeugende Quartalszahlen reichen kaum noch aus, um die Stimmung zu drehen. Die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des taiwanischen Halbleiterkonzerns TSMC konnten keine nachhaltigen Kaufimpulse auslösen. Stattdessen nutzen Anleger offenbar jede Gelegenheit, um ihre Engagements im Technologiesektor zu reduzieren. Wenn selbst gute Nachrichten nicht mehr gekauft werden, sondern zum Ausstieg genutzt werden, ist das ein deutliches Warnsignal für die Börsen.

Auch im Bankensektor reagieren die Investoren zunehmend empfindlich auf Enttäuschungen. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen der Bank of America wurden mit deutlichen Kursverlusten quittiert. Die Berichtssaison zeigt damit eine gefährliche Asymmetrie: Gute Ergebnisse werden kaum noch belohnt, schlechte dagegen umso härter bestraft.

Zusätzliche Brisanz verspricht heute die US-Konjunkturagenda. Mit Arbeitsmarktdaten, Erzeugerpreisen und Einzelhandelsumsätzen stehen gleich mehrere wichtige Veröffentlichungen an. Nach dem jüngsten Inflationsschock werden die Anleger besonders genau darauf achten, ob sich der Preisdruck weiter verfestigt und die Fed zu einer noch restriktiveren Geldpolitik zwingen könnte.

Die Aktienmärkte befinden sich damit in einer zunehmend fragilen Verfassung. Die Erwartungen an die Unternehmen bleiben hoch, während die geldpolitischen Risiken wachsen. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 24 900 und 25 350 Punkten ab.

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