Hoher Besuch: Kanadas Notenbankchef inspiziert Gold Terras Con-Mine

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Gold Terra empfängt den Chef der Bank of Canada auf dem Yellowknife-Projekt - der hochrangige Besuch rückt das Potenzial einer Wiederbelebung der historischen Con-Mine in den Fokus.

Ein hochrangiger Besuch unterstreicht die wirtschaftspolitische Relevanz des kanadischen Bergbausektors: Gold Terra Resource (TSXV: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQB: YGTFF) hat Tiff Macklem, den Gouverneur der Bank of Canada, auf seinem Yellowknife-Projekt in den Northwest Territories empfangen. Im Mittelpunkt des standortbezogenen Austauschs standen die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Bergbaus und die Perspektiven einer Wiederbelebung der historischen Con-Goldmine.

Gold Terra Resource: Notenbankchef besichtigt historische Con-Mine

Der Termin fand am 23. September 2026 im Rahmen einer Informationsreise Macklems statt, mit der sich die Zentralbank ein direktes Bild von der ökonomischen Lage im Norden Kanadas verschaffen wollte. Das Management von Gold Terra nutzte die Besichtigung der ehemaligen Con-Mine, um neben geologischen Aspekten vor allem die übergeordneten Rahmenbedingungen für Neuinvestitionen in abgelegenen Förderregionen zu erörtern.

Die wesentlichen Diskussionspunkte und Eckdaten des Standorts im Überblick:

Historische Produktionsbasis: Die Con-Mine war zwischen 1938 und 2003 in Betrieb und förderte insgesamt rund 6,1 Millionen Unzen Gold (unter anderem aus den Strukturen Con und Rycon).

Verändertes Preisumfeld: Die Stilllegung des Betriebs im Jahr 2003 erfolgte bei einem damaligen Goldpreis von lediglich rund 340 US-Dollar je Unze, was das heutige Neubewertungspotenzial historischer Abbaugebiete verdeutlicht.

von lediglich rund 340 US-Dollar je Unze, was das heutige Neubewertungspotenzial historischer Abbaugebiete verdeutlicht. Operative Rahmenbedingungen: Zur Sprache kamen zentrale Standortfaktoren wie die lokale Energieversorgung, Transportinfrastruktur, die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte, regulatorische Genehmigungsverfahren sowie spezifische Betriebskosten in subarktischen Regionen.

Regionale Wertschöpfung: Chairman und CEO Gerald Panneton betonte, dass eine Wiederaufnahme der Förderung nachhaltige wirtschaftliche Impulse für die Stadt Yellowknife, indigene Partner, das Territorium und Gesamtertragskraft Kanadas liefern könne.

Strukturelle Impulse für Kanadas Rohstoffkorridor

Dass die geldpolitische Führung Kanadas die Liegenschaften von Gold Terra vor Ort in Augenschein nimmt, verdeutlicht die strategische Rolle, die Rohstoffprojekte bei der industriellen Entwicklung der nördlichen Provinzen einnehmen. Vor dem Hintergrund des im Vergleich zu 2003 vervielfachten Goldpreisniveaus bildet der Dialog über Kapitalzugang und Infrastrukturausbau einen wichtigen Baustein, um das Explorations- und Minenpotenzial im Yellowknife-Distrikt schrittweise wieder in Wert zu setzen.

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