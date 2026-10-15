Wer international skalieren will, kennt das Problem: zu viele DSPs, zu viele Partner, zu viele Berichte, die sich widersprechen. WP Ads, die europäische Growth-Marketing-Plattform aus Polen, bietet einen anderen Ansatz und expandiert mit einem ungewöhnlich transparenten Modell in den DACH-Markt. Der europäische Werbemarkt wächst und fragmentiert sich gleichzeitig immer stärker. Vier DSPs, drei Media-Buying-Teams in verschiedenen Zeitzonen, zwei Attributionsmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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