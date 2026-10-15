Im Fokus: Aream Green Bond 2026/31 Nach der nahezu vollständigen Platzierung ihres Green Bonds 2025/30 hat die AREAM Group mit dem Green Bond 2026/31 eine weitere Unternehmensanleihe aufgelegt. Der neue fünfjährige Bond der Aream Infrastruktur Finance GmbH (ISIN: DE000A5GSXXX) bietet einen festen Kupon von 7,25 % p. a. bei einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Im Interview mit dem Anleihen Finder spricht Geschäftsführer René Kautz über die Ziele der erneuten Kapitalmarktfinanzierung, die aktuelle Projektpipeline, die Geschäftsentwicklung und die weitere Expansion der AREAM Group. Anleihen Finder: Die Aream Infrastruktur Finance GmbH hat nach der nahezu vollständigen Platzierung des Green Bonds 2025/30 nun einen weiteren Green Bond aufgelegt. Welche Ziele verfolgen Sie mit der erneuten Kapitalmarktfinanzierung? Für welche Projekte sollen die Mittel konkret eingesetzt werden?René Kautz: Mit der erneuten Kapitalmarktfinanzierung wollen wir unsere Projektpipeline schneller zur Baureife führen - mit dem Ziel, Projekte erfolgreich zu veräußern oder ausgewählte Energieanlagen langfristig im Bestand zu halten. Neu ist die geografische Erweiterung auf Italien und Spanien, nachdem die erste Emission ausschließlich auf Deutschland ausgerichtet war. Vom Nettoemissionserlös sollen 90 Prozent in erneuerbare Energielösungen fließen, 10 Prozent sind als Liquiditätsreserve für dieselben Zwecke vorgesehen. Im Fokus stehen zunächst unsere beiden Hybridprojekte in Niedersachsen und Brandenburg mit zusammen 66,2 MWp sowie eine Entwicklungskooperation der AREAM Advisory GmbH für 14 weitere PV-Projekte mit insgesamt 153,7 MWp. Diese Vorhaben werden gemeinsam mit Grünstromspeichern geplant. Darüber hinaus kommen eigenständige Speicherprojekte, EEG-Innovationsprojekte, gewerbliche Aufdachanlagen, Bioenergie und Umspannwerke infrage. Wir setzen das Kapital dort ein, wo Entwicklungsfortschritte und gesicherte Netzkapazitäten den Projektwert erhöhen. Anleihen Finder: Wie groß ist Ihre aktuelle Projektpipeline und wie viele Projekte befinden sich derzeit in Entwicklung, Bau oder bereits im operativen Betrieb? René Kautz: Auf Gruppenebene umfasst unsere fortgeschrittene Photovoltaik-Entwicklungspipeline rund 1,5 GWp, mit Schwerpunkt auf Projekten, die bis 2028 Baureife erreichen sollen. Hinzu kommt Potenzial von mehreren GWp in früheren Prüfungs- und Sicherungsphasen. Von den 1,5 GWp entfallen rund 53 Prozent auf Agri-PV und 47 Prozent auf klassische Freiflächen-PV; 71 Prozent sind auf Hochspannungsebene angebunden. Bei der Aream Infrastruktur Finance GmbH sind aktuell 16 Projekte mit zusammen rund 220 MWp konkret adressiert. Ergänzend prüfen wir rund 58 MWp weiteres Solarpotenzial und etwa 97 MW Netzanschlusskapazität. Im operativen Bestand der Gruppe befinden sich zudem 21 Solar- und Windparks mit insgesamt rund 180 MW. Anleihen Finder: Insbesondere Batteriespeicher gelten als einer der großen Wachstumsmärkte. Welche Chancen sehen Sie hier für AREAM und welche Rolle sollen Speicher künftig in Ihrem Portfolio spielen? ...

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