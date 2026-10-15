Markenauftritt, eine über 150 Seiten umfassende Website und Produkt-UI für 1,4 Millionen Nutzer, marktbezogen angepasst mithilfe eines maßgeschneiderten KI-Workflows

WARSCHAU, Polen, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, eine globale Online-Trading-Marke mit einer Präsenz auf zahlreichen Märkten, suchte nach einer Marke, die "global einheitlich und lokal verankert" ist und sich an die Anforderungen verschiedener Märkte und Rechtssysteme anpassen lässt. Properly Studio entwarf eine Identität, die sich Markt für Markt anpasst, sowie eine Website, die je nach Rechtsordnung variiert.

Axi bezeichnet das Ergebnis als Evolution: Das Logo und die Farbe Rot bleiben erhalten, alles andere wurde verändert - bis hin zu einem global skalierbaren Zeichensystem. Properly gruppierte die Märkte von Axi in die vier Regionen APAC, Naher Osten, Europa und Südamerika, von denen jede ihre eigenen Landschaften und Charaktere aufweist.

Das Bildmaterial entstand aus einem maßgeschneiderten, KI-gestützten Produktionsworkflow, speziell für Axi entwickelt und von Hand fertiggestellt - anstelle von hundert separaten Fototerminen. Eine einzige Person wechselt von einem Banner in eine Animation oder einen neuen Markt, ohne dass ein Team gebucht oder ein Bild neu aufgenommen werden muss. Dies setzt sich in der Axi-App, dem Kundenportal und bei Axi Select - einem nur in bestimmten Rechtsordnungen verfügbaren und für EU-Bürger nicht zugänglichen Programm - fort.

Vollständige Fallstudie: properly.studio/case-study/axi. Bericht der Designer: properly.studio/blog.

"Die Herausforderung lag nie beim Erscheinungsbild. Es ging darum, eine Markenidentität zu schaffen, die sich an jeden Markt und jedes Rechtssystem anpasst - von dem, was gezeigt wird, bis hin zu dem, was gesagt werden darf", erklärt Mateusz Piatek, Mitbegründer von Properly Studio.

"Die Neugestaltung unserer Marke durch ein externes Team war eine große Entscheidung, da dies für uns etwas sehr Persönliches ist. Aber die Wahl von Properly war absolut richtig", sagt Julie Sharova, Global Head of Marketing bei Axi. "An ihrem Engagement und ihrer Ausrichtung gab es nie Zweifel, und das Ergebnis spricht für sich. Wenn wir alles noch einmal machen müssten, würden wir uns sofort wieder für Properly entscheiden."

Über Properly Studio

Properly Studio ist ein in Warschau ansässiger Designpartner für die moderne Finanzbranche: Fintech-Branding, Markenlokalisierung, Produktdesign, Designsysteme. In sechs Jahren hat das Unternehmen über 100 Projekte für Kunden wie Axi, Sky und NDAX umgesetzt. Deren Produkte verwalten Assets in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar. properly.studio

Über Axi

Axi ist ein weltweit führender Devisenbroker und Online-Handelsanbieter, der 1,4 Millionen Benutzern in über 100 Märkten Zugang zu Devisen, Aktien, Indizes und Rohstoffen, aber auch zu Bildungsressourcen und Marktanalysen bietet. Produkte, Dienstleistungen und Verfügbarkeit variieren je nach der jeweiligen Axi-Gesellschaft und Rechtsordnung. axi.com

KONTAKT

Mateusz Piatek, Mitbegründer, Properly Studio

mateusz@properly.studio · properly.studio

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