An der Börse in Seoul wurde heute früh so heftig verkauft, dass der Handel für 20 Minuten ausgesetzt werden musste. Auch in Tokio und Taipeh gaben die Kurse kräftig nach. Ausgelöst hat die Welle ein Markt, den Privatanleger selten im Blick haben: die Anleihen des US-Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave. Investoren verlangen dort inzwischen rund 15 Prozent Rendite, ein Niveau, das am Rentenmarkt als Krisensignal gilt. Dazu kam eine US-Inflationsrate, die mit 3,7 Prozent höher ausfiel als erwartet. Warum ausgerechnet ein Anleihekurs ganze Indizes bewegt und was das für Anleger mit KI-Aktien im Depot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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