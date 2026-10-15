Überraschend hohe US-Inflationsdaten lösen weltweit einen Ausverkauf bei Chipwerten aus. Besonders hart trifft es den Speicherspezialisten SK hynix, dessen Papier binnen einer Woche gut ein Viertel verloren hat. Dazu kommen Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms - während Aktionäre auf starke Geschäftszahlen verweisen.Südkoreas Aktienmarkt stand am Donnerstagmorgen für 20 Minuten still. Nachdem der Leitindex Kospi zeitweise um 8 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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