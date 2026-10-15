Halluzinationen, Ressourcenhunger und unklare Produktivitätsgewinne: Wo hilft Künstliche Intelligenz? Im Podcast t3n MeisterPrompter gibt es ein teilweise ernüchterndes Zwischenfazit. Die Idee klang gut, gelang aber nicht in der Umsetzung: Susanne Renate Schneider, Co-Host von t3n MeisterPrompter, wollte ihren Kleiderschrank digitalisieren. Das sollte die Basis sein, um Künstliche Intelligenz zum Modeberater zu machen. Damit schuf Schneider jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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