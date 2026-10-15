Über 1,5% Kupfer! Neue Bohrtreffer und noch mehr Potenzial

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Prospect Resources meldet weitere hochgradige Kupferabschnitte aus dem laufenden Bohrprogramm im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei neue Kernbohrungen bei Nyungu Central durchschnitten Zonen mit mehr als 1 Prozent Kupfer. Zugleich hat das Unternehmen im regionalen Zielgebiet Shikezi zwei ausgedehnte Kupferanomalien abgegrenzt.
Prospect Resources meldet weitere hochgradige Kupferabschnitte aus dem laufenden Bohrprogramm im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei neue Kernbohrungen bei Nyungu Central durchschnitten Zonen mit mehr als 1 Prozent Kupfer. Zugleich hat das Unternehmen im regionalen Zielgebiet Shikezi zwei ausgedehnte Kupferanomalien abgegrenzt.
Neue Treffer bei Nyungu Central
Bohrung NCDD042 ergab nach Angaben von Prospect Resources 10 Meter mit 1,10 Prozent Kupfer ab 97 Metern Tiefe. Hinzu kamen 6,6 Meter mit 0,47 Prozent Kupfer ab 115 Metern. Für den Abschnitt
unterhalb von 209 Metern lagen noch 122 Analyseergebnisse aus.
In NCDD041 traf das Unternehmen ab 162,4 Metern auf 5,68 Meter mit 1,51 Prozent Kupfer. Ein weiterer Abschnitt enthielt über eine Länge von 6 Metern durchschnittlich 0,48 Prozent Kupfer. Teilweise wurden auch Gold und Kobalt als mögliche Begleitmetalle nachgewiesen. CEO und Managing Director Sam Hosack erklärte, die Ergebnisse würden die Beständigkeit und den Zusammenhang der höhergradigen Mineralisierung stützen.
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