Über 1,5% Kupfer! Neue Bohrtreffer und noch mehr Potenzial

Anzeige / Werbung Prospect Resources meldet weitere hochgradige Kupferabschnitte aus dem laufenden Bohrprogramm im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei neue Kernbohrungen bei Nyungu Central durchschnitten Zonen mit mehr als 1 Prozent Kupfer. Zugleich hat das Unternehmen im regionalen Zielgebiet Shikezi zwei ausgedehnte Kupferanomalien abgegrenzt. Prospect Resources meldet weitere hochgradige Kupferabschnitte aus dem laufenden Bohrprogramm im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Zwei neue Kernbohrungen bei Nyungu Central durchschnitten Zonen mit mehr als 1 Prozent Kupfer. Zugleich hat das Unternehmen im regionalen Zielgebiet Shikezi zwei ausgedehnte Kupferanomalien abgegrenzt. Neue Treffer bei Nyungu Central Bohrung NCDD042 ergab nach Angaben von Prospect Resources 10 Meter mit 1,10 Prozent Kupfer ab 97 Metern Tiefe. Hinzu kamen 6,6 Meter mit 0,47 Prozent Kupfer ab 115 Metern. Für den Abschnitt unterhalb von 209 Metern lagen noch 122 Analyseergebnisse aus.



In NCDD041 traf das Unternehmen ab 162,4 Metern auf 5,68 Meter mit 1,51 Prozent Kupfer. Ein weiterer Abschnitt enthielt über eine Länge von 6 Metern durchschnittlich 0,48 Prozent Kupfer. Teilweise wurden auch Gold und Kobalt als mögliche Begleitmetalle nachgewiesen. CEO und Managing Director Sam Hosack erklärte, die Ergebnisse würden die Beständigkeit und den Zusammenhang der höhergradigen Mineralisierung stützen. Bohrprofil Nyungu Central mit Kupfergehalten und aktuellen Ergebnissen der Bohrung NCDD042. Bohrprofil Nyungu Central mit Kupfergehalten und aktuellen Ergebnissen der Bohrung NCDD041. Bohrprogramm verdichtet Ressource Prospect Resources hat in der dritten Bohrphase bei Nyungu Central 36 Diamantbohrungen über 11.895 Meter abgeschlossen. Ergebnisse stehen noch für 17 Verdichtungsbohrungen und sieben Erweiterungsbohrungen aus. Erstere sollen bekannte Bereiche genauer erfassen und Teile der Ressource in eine verlässlichere Kategorie überführen.



Die im Mai 2026 aktualisierte Mineralressource des gesamten Mumbezhi-Projekts umfasst 208,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,42 Prozent Kupfer und 877.100 Tonnen enthaltenem Kupfer. Davon entfallen 154,4 Millionen Tonnen mit 0,42 Prozent Kupfer auf Nyungu Central. Die Ressource ist noch kein Nachweis für einen wirtschaftlichen Abbau. Studien und Bohrergebnisse sollen die Grundlage weiter präzisieren. Längsschnitt des Kupferprojekts Nyungu Central mit Mineralisierungszonen und Phase-3-Bohrergebnissen. Originalquelle: Prospect Resources Shikezi liefert neue Ziele Bei Shikezi, rund 18,5 Kilometer ostnordöstlich von Nyungu Central, hat Prospect Resources 62 Luftkernbohrungen über 1.327 Meter niedergebracht. Das größere der beiden abgegrenzten Ziele erstreckt sich über mehr als einen Kilometer. Das zweite liegt rund zwei Kilometer westlich davon, misst mehr als 600 Meter und setzt sich über den untersuchten Bereich hinaus fort.



Die Messungen stammen von einem tragbaren Röntgenfluoreszenzgerät und dienen zunächst der schnellen geochemischen Orientierung. Zu den stärkeren Abschnitten zählten 25 Meter mit 501 ppm Kupfer ab 2 Metern und 22 Meter mit 448 ppm Kupfer ab 3 Metern. ppm bezeichnet Teile pro Million. Das östliche, mehr als einen Kilometer lange Ziel solle nach Unternehmensangaben künftig mit Diamantbohrungen genauer untersucht werden. Standortkarte des Shikezi-Projekts mit Kupferanomalien Vier Bohrgeräte im Einsatz Vier Diamantbohrgeräte arbeiten derzeit im Projektgebiet. Zwei davon sind bei Nyungu Central im Einsatz, zwei weitere prüfen die regionalen Ziele Kamafamba und Chipimpa. Für Chipimpa seien zunächst sieben Bohrungen über etwa 2.100 Meter vorgesehen, für Kamafamba acht Bohrungen. Dabei würden geophysikalische Messsignale und Kupferanomalien an der Oberfläche überprüft.



Hosack zufolge würden schnellere Laborabläufe in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse ermöglichen. Parallel würde Prospect Resources die Scoping-Studie, eine erste wirtschaftliche und technische Bewertung, weiterführen und im ersten Quartal 2027 vorlegen. Die ausstehenden Analysen und regionalen Bohrungen sollten das Ressourcenpotenzial des Mumbezhi-Projekts weiter klären. Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com



Nutzungshinweise und Disclaimer

1. Gegenstand

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.

2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer

2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.

3. Urheber-/Nutzungsrechte

3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.

3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen

4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.

4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.

4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.

4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.

4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.

4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.

4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.

4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.

4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.

4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.

5. Haftung

5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.

5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.

5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.

6. Datenschutz

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen .

7. Schlussbestimmungen

7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.

7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.

7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.

7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat. Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002058XXX,AU000000PSC9

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )