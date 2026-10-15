Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die unerwartet hohe US-Inflation hat die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank in den kommenden Quartalen nur temporär angeheizt, so die Analysten der Helaba.Heute würden sich die Blicke nochmals in die USA richten, denn um 14:30 Uhr stehe eine Fülle von Datenveröffentlichungen an. Insbesondere die Einzelhandelsumsätze dürften verhindern, dass die Zinserwartungen bezüglich der Fed forciert würden. Solide Daten der Industrie und am Arbeitsmarkt würden aber wohl dafür sorgen, dass die Zinserhöhungserwartung grundsätzlich präsent bleibe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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