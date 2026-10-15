Bronschhofen (www.anleihencheck.de) - Cicor steigert Umsatz im dritten Quartal und verzeichnet starken Auftragseingang - AnleihenewsDie Cicor Gruppe (ISIN CH0008702190/ WKN 913744) setzt ihr solides organisches Wachstum von 4.6% im dritten Quartal 2026 fort, getragen von einer anhaltend starken Kundennachfrage und einem hohen Auftragseingang, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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