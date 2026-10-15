Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute finden sich eine Reihe interessanter Datenveröffentlichungen im Kalender, so die Analysten der Helaba.Der Fokus liege dabei auf den US-Veröffentlichungen. So würden die US-Einzelhandelsumsätze und die ersten Stimmungsbarometer der US-Industrie im Vordergrund stehen, denn die US-Erzeugerpreise würden lediglich das Inflationsbild, das gestern durch die US-Verbraucherpreise vorgezeichnet worden sei, abrunden. Nicht uninteressant seien wie immer die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, mit einer wesentlichen Veränderung der Arbeitsmarktlage werde aber nicht gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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