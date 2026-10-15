Am 1. Januar 2027 startet das neue Altersvorsorgedepot. Doch sind die Anbieter rechtzeitig startklar? Isabelle Hägewald, Geschäftsführerin von Mein Geld Medien, spricht im Airport Club Frankfurt mit David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Produktmarketing bei Ampega. Im Interview geht es um: • Wo die Rentenreform aktuell steht: Aktivrente, Frühstart-Rente, Reform der privaten Altersvorsorge und die 33 Handlungsempfehlungen der Alterssicherungskommission • Den Stand beim Altersvorsorgedepot und was bis zum Start passiert • Neobroker, Banken, Versicherer: Wie sich der Wettbewerb verändert • Warum Altersvorsorge über 20 bis 30 Jahre nicht ohne Beratung auskommt • Ampegas Premiumdepot mit Select-Variante und die Wechselmöglichkeiten aus dem Riester-Vertrag Mehr von Mein Geld TV: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/ Newsletter mit exklusiven News und Interviews: https://www.mein-geld-medien.de/newsletter/ Altersvorsorge Altersvorsorgedepot Rentenreform Ampega MeinGeldTVQuelle: Mein Geld TV
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